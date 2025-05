"Ako me poštujete pobijedićete 3-0, sve drugo je neprihvatljivo": Gazda Panatinaikosa traži titulu od igrača

Košarkaši Panatinaikosa dobili zahtjev od gazde kluba Dimitrisa Janakopulosa da pobijede 3:0 u finalnoj seriji protiv Olimpijakosa.

Izvor: Nebojsa Parausic/© MN press, all rights reserved

Gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos pojavio se na treningu pred početak finalne serije grčkog plej-ofa protiv Olimpijakosa i tražio od ekipe dvije stvari - titulu i trijumf u seriji 3-0.

"Ako me poštujete. Ako me smatrate sebi bliskom osobom. Bez obzira na to da li ste u timu nekoliko mjeseci ili dvije godine. Sve osim pobjede 3-0 biće neprihvatljivo", rekao je Janakopulos, a prenio "Eurohups".

Grk je prošle nedjelje ponovo bio u centru pažnje zbog skandaloznog ponašanja na utakmici Panatinaikosa protiv Fenerbahčea u polufinalu Evrolige. Njegov tim izgubio je i taj meč, a potom i duel protiv Olimpijakosa u utakmici za treće mjesto. Na taj način, "zeleni" su predali titulu prvaka Evrope koju su prošle sezone osvojili pod vođstvom trenera Ergina Atamana.

Panatinaikos je aktuelni šampion Grčke i daleko dominantniji tim od Olimpijakosa u posljednjih 30 godina. Od 1997. godine i svog velikog uspona, "zeleni" su osvojili čak 21 titulu naspram samo četiri Olimpijakosova naslova prvaka.