Srbija dominirala na Svjetskom prvenstvu: Ubjedljiva pobjeda protiv Madagaskara

Srbija je savladala Madagaskar na Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3. Dejan Majstorović je bio najefikasniji sa 11 poena

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Srbija je započela Svjetsko prvenstvo u basketu 3x3 ubedljivom pobedom. Na startu šampionata bila je sigurna protiv selekcije Madagaskara - 21:9. Čeka je meč sa Njemačkom za prvo mjesto u grupi koje bi donijelo direktan plasman u četvrtfinale.

Ovo je bila druga pobjeda u tri meča za srpske basketaše pošto su izgubili od Australije u prethodnom meču (21:17). Prvoplasirana je Njemačka koja ima sva tri trijumfa i zato bi trijumf protiv njih bio veliki korak ka prvoj poziciji i direktnom prolasku u četvrtfinale.

Što se tiče meča sa Madagaskarom, koji ima sva tri poraza, najefikasniji bio je Dejan Majstorović koji je meč završio sa 11 poena.

"Trebalo bi slaviti bronzu sa Igara"

Izvor: MONDO

Dušan Domović Bulut bio je gost MONDO podkasta i pričao je o raznim temama. Jedna od njih bila je i bronzana medalja na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine.

"To se ovdje smatra neuspjehom", započeo je Bulut. "Razmišljam o tome, nije neka najponosnija stvar koju sam uradio u životu, ali biti odlikovani olimpijac je zaista povod za ponos, nema mnogo odlikovanih olimpijaca, pogotovo ih mog okruženja, iako je Novi Sad sportski grad... Bila je to jedinstvena prilika za mene i za moju generaciju da budemo dio toga, od ulice pa do Igara - prošli kroz cjelokupan proces."

Srbija je te 2020. u Tokiju bila poražena u polufinalu od reprezentacije Rusije (21:10). S obzirom na to da su višestruki evropski i svjetski prvaci već bili viđeni na najvišem postolju uslijedilo je veliko razočaranje - za naciju, navijače, ali i igrače. Ipak, najbolji srpski basketaši uspjeli su da pobijede tugu, slavili su u borbi za treće mesto protiv Belgije (21:10) i ostvarili veliki uspjeh - prvu i za sada medalju na Igrama kad je u pitanju basket 3x3.