"Jokić je prijetnja, a evo i zašto": Markanen dao 121 poen, ali strahuje od Nikole na Eurobasketu

Najbolji igrač reprezentacije Finske Lauri Markanen bio je iskren kad je u pitanju Nikola Jokić - biće teško protiv Srbina na Evropskom prvenstvu.

Lauri Markakane imao je izuzetan period priprema pred Evropsko prvenstvo, svima je privukla pažnju njegova sjajna igra i 121 poen koji je ubacio u svega tri odigrana meča. S obzirom na to da reprezentacija Finske igra u grupi B, koja se ukršta sa "orlovima" na Eurobaksetu, trebalo bi obratiti dodatno pažnju na igrača Jute.

Finska djeluje kao tim koji ne predstavlja prijetnju, međutim, Markanenova igra to ne bi mogla da potvrdi. Iskusni NBA igrač protiv Belgije 8. avgusta je ubacio 48 poena, uz devet skokova i sedam pogođenih trojki. Tri dana kasnije je Belgijancima "spakovao" još 31 poen, uz pet skokova i četiri trojke, a 17. avgusta je Poljacima ubacio 42 poena, a imao je i dabl-dabl pošto je uz to uhvatio i 12 skokova i tri date trojke.

I ovako sjajna statistika ne dozvoljava Markakaneu da se opusti, svjestan je igrač Finske da neće biti lako na Evropskom prvenstvu. "Protiv Jokića je zaista teško igrati. Njegova sposobnost dodavanja lopte, njegova veličina, ali i prijetnja u postizanju poena su njegov zaštitni znak", započeo je Markanen za "FIBA Scoreplay".

Pokušao je Markanen da objasni zbog čega je teško igrati protiv trostrukog MVP. "Zaista je dobar ispod koša. Može da šutira za tri poena. Može da šutira sa poludistance, ali onda njegova inteligencija i sposobnost dodavanja čine sve zaista teškim jer ne možete da očekujete mnogo pomoći od strane drugih igrača, jer je on tako dobar dodavač. Dakle, on je jednostavno prava prijetnja za vaš tim", bio je jasan Markanen.

Šta je Markanen rekao o Dončiću i Adetokunbu?

Naravno, prijetnje na Evropskom prvenstvu ne dolaze samo od Srbije i njenih igrača. U reprezentaciji Grčke ima mnogo dobrih individualaca, a ispred svih ističe se Janis Adetokunbo. Reči ne treba trošiti i na Luku Dončića koji uvek u prvi plan ističe da obožava igru u reprezentaciji, te je uvijek spreman da pomogne ekipi.

"Dončićeva sposobnost da radi više različitih stvari i njegov tempo koji nikada ne ubrzava... On zna kako da stigne do cilja i očigledno može da uputi bilo koji šut koji nekada i ne možete da zamislite. Dakle, njegova veličina i strpljenje, rekao bih i promjena brzine su njegovo najveće oružje."

Centar koji će privlačiti najviše pažnje pored Nikole Jokića, ali i ako bude igrao, jeste Janis Adetokunbo, košarkaš Milvokija. "Janis je zaista fizički jak, brz, jak igrač, očigledno, moramo... Zaista je teško igrati jedan na jedan protiv njega, pa pokušavate da ga napadnete kao tim i natjerate ga da se riješi lopte. Ali on može toliko stvari da uradi na terenu", rekao je Markanen.

Reprezentacija Finske nalazi se u grupi B koja se ukršta sa grupom A u kojoj se Srbije. Finska će odmeriti snage sa Njemačkom, Velikom Britanijom, Litvanijom, Crnom Gorom i Švedskom.