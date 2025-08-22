logo
Akile Polonara će igrati košarku: Svijet mu se srušio zbog teške bolesti, ali sad se vraća na teren

Autor Tijana Jevtić
0

Akile Polonara će sezonu nastaviti u Dinamo Sasariju.

Akile Polonara igra za Dinamo Sasari Izvor: ANNA SZILAGYI/EPA

Akile Polonara (33) će poslije šest sezona u Evroligi karijeru nastaviti u Dinamo Sasariju. Košarkaš koji je najprije pobijedio rak, a onda se vratio na teren, ponovo je bio na meti opake bolesti - ovog puta leukemije. Dogovoreno je da Italijan, kad mu zdravstveno stanje to bude dozvolilo, ponovo zaigra košarku i to u starom klubu.

Mnogo je propatio Polonara - poslije raka testisa koji mu je dijagnostikivan tokom sezone 2023/24, dobio je nove strašne vijesti krajem ove sezone, sada je u procesu liječenja i svi se nadaju najboljem ishodu. Italijanski šuter je od 2017. do 2019. bio igrač Sasarija, a sada će to ponovo postati, pošto je postigao dogovor sa klubom da se vrati u tim.

Polonara će nesumnjivo moći da pomogne timu pošto iza sebe ima šest godina iskustva u Evroligi i to u različitim klubovima. Igrao je za Baskoniju, Fener, Efes, Žalgiris i Virtus. Dolazak Polonare u ovaj dim budi lijepe uspomene koje je Italijan ostavio tamo, umalo je osvojio FIBA Ligu šampiona 2019.

Koliko dolazak Polonare znači klubu, jasno je navedeno u saopštenju: "Drago nam je što možemo ponovo da dočekamo Akilu, izvanrednog sportistu i sjajnog prijatelja. On je oduvek prenosio vrijednosti i ponos Sardinije i Dinama. U ovom delikatnom trenutku njegovog života, podrška naših navijača i našeg ostrva će mu pružiti osjećaj kao kod kuće", rekao je izvršni direktor Dinama Frančesko Sardara.

Izvor: MN PRESS

Oglasio se i sam Polonara: "Izuzetno sam srećan i počastvovan što se vraćam 'kući'. Želim da se zahvalim predsjedniku Stefanu Sardari, izvršnom direktoru Frančesko Sardari, generalnom menadžeru Džeku Devekiju i treneru Masimu Buleriju na ovoj prilici. Vjerujem da će Dinamo imati sjajnu sezonu i jedva čekam da ponovo zajedno proslavimo uspjehe."

Polonara je u godini za nama odigrao 33 utakmice u Evroligi i bilježio je 16,2 minuta na terenu, a tom prilikom davao je skoro pet poena i hvatao 2,8 lopti.

košarka

