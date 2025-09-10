NBA liga promijeniće pravilo o statistici, javlja insajder Šems Čaranija.
NBA promijeniće pravilo pred sezonu 2025/26 vezano sa statistiku. Konkretno, biće promijenjeno obračunavanje iznuđenih šuteva, odnosno onih koji su upućeni sa polovine terena u posljednjim sekundama meča u kojima prednjači Nikola Jokić.
Šemsa Čaranija, NBA insajder, podijelio je vijest o promjeni pravila u najjačoj ligi na svijetu, ona se odnosi na statistiku, a to pravilo vodi se kao 'heaves'. Riječ je o iznuđenim šutevima na kraju četvrtina, kada igrač jednostavno nema izbora. Srpski centar prednjači u ovoj statistici sa 22 pokušaja. Ipak, poznat je i po tome da vrlo često pogađa sa dalekih distanci.
NBA uvodi pravilo koje može da promijeni Jokićevu statistiku
Ajzea Hartenštajn i Nikola Jokić
Nikola Jokić košarkaš Denvera
Kako NBA insajder javlja, ovi pokušaji i dalje će se bilježiti, ali će se pripisivati timu, a neće se konkretnom igraču bilježiti kao promašen šut za tri poena. Samim tim košarkaši će imati više smjelosti da se upuste u ove akcije. Takođe, NBA ne uvodi ovo pravilo "napamet", pošto ga je liga testirala tokom Ljetne lige. Možda samo nadmetanje nije mnogo mjerodavno, ali postoji makar minimalan uzorak i on svjedoči da je ova promjena dobra.
As tested during the 2024–25 NBA G League season and in effect for all 2025 NBA summer leagues, an unsuccessful end-of-period 'heave' will be recorded as a team—not individual—missed field goal attempt when all of the following criteria are met:— NBA Communications (@NBAPR)July 5, 2025
The missed field goal attempt…pic.twitter.com/D2P9fFTUxC
NBA je podijelila i diagram na kojem se može vidjeti da određeni uslovi moraju biti ispunjeni da bi ovo pravilo važilo. Pa, tako šut mora biti upućen u posljednje tri sekunde u nekoj od prve tri četvrtine, akcija mora početi iz zadnjeg dijela terena, a udarac mora biti upućen najbliže 10 metara od koša rivala. Prema tome svaki udarac u manjoj daljini računaće se kao pokušaj igrača.