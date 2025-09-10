logo
NBA uvodi pravilo koje može da promijeni Jokićevu statistiku

Autor Tijana Jevtić
NBA liga promijeniće pravilo o statistici, javlja insajder Šems Čaranija.

NBA liga promijeniće pravilo o statistici Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

NBA promijeniće pravilo pred sezonu 2025/26 vezano sa statistiku. Konkretno, biće promijenjeno obračunavanje iznuđenih šuteva, odnosno onih koji su upućeni sa polovine terena u posljednjim sekundama meča u kojima prednjači Nikola Jokić.

Šemsa Čaranija, NBA insajder, podijelio je vijest o promjeni pravila u najjačoj ligi na svijetu, ona se odnosi na statistiku, a to pravilo vodi se kao 'heaves'. Riječ je o iznuđenim šutevima na kraju četvrtina, kada igrač jednostavno nema izbora. Srpski centar prednjači u ovoj statistici sa 22 pokušaja. Ipak, poznat je i po tome da vrlo često pogađa sa dalekih distanci.

Kako NBA insajder javlja, ovi pokušaji i dalje će se bilježiti, ali će se pripisivati timu, a neće se konkretnom igraču bilježiti kao promašen šut za tri poena. Samim tim košarkaši će imati više smjelosti da se upuste u ove akcije. Takođe, NBA ne uvodi ovo pravilo "napamet", pošto ga je liga testirala tokom Ljetne lige. Možda samo nadmetanje nije mnogo mjerodavno, ali postoji makar minimalan uzorak i on svjedoči da je ova promjena dobra.

NBA je podijelila i diagram na kojem se može vidjeti da određeni uslovi moraju biti ispunjeni da bi ovo pravilo važilo. Pa, tako šut mora biti upućen u posljednje tri sekunde u nekoj od prve tri četvrtine, akcija mora početi iz zadnjeg dijela terena, a udarac mora biti upućen najbliže 10 metara od koša rivala. Prema tome svaki udarac u manjoj daljini računaće se kao pokušaj igrača.

