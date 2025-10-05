Velika pobjeda Spartaka na startu ABA lige: Budućnost pala poslije neviđene drame u Morači

Spartak pobijedio Budućnost poslije produžetka u Morači u 1. kolu ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši subotičkog Spartaka počeli su sezonu u ABA ligi pobedom nad Budućnosti u Podgorici rezultatom 97:93. Gledali smo sjajan meč u "Morači" koji je morao da bude riješen u produžetku. Tako su izabranici Vladimira Jovanovića drugi put zaredom slavili u gostima kod Budućnosti.

Oba tima su igrala jako dobru košarku na obje strane terena, a koliko je meč bio izjednačen govori i to što su i Spartak i Budućnost imali identičan broj pogođenih trojki - 12.

Domaći tim je mnogo bolje ušao u meč, već tokom prve dionice je imao dvocifrenu prednost - 31:21. Polako je srpski tim topio prednost, stigao do kratkotrajnog preokreta tokom druge četvrtine, da bismo u nastavku gledali uglavnom vođstvo Podgoričana. Jeste prošlosezonski finalista imao konstantnu prednost, ali je poklekao u završnici četvrte dionice.

Umalo da Subotičani slave u regularnom dijelu nakon poena Tompsona uz zvuk sirene, ali nakon pregledavanja snimka je dosuđeno da je koš zakasnio. U produžetku su košarkaši Spartaka krenuli svim snagama po pobjedu napravivši seriju 7:0 koja se ispostavila kao nenadoknadiva.

Šejvon Tompson je predvodio srpski tim sa 17 poena i 13 skokova, Danilo Nikolić ga je pratio sa 16 poena i 6 skokova, a Henlan je upisao 13 poena i 8 asistencija. Kod Podgoričana, Sulajmon je bio najbolji sa 16 poena i 6 skokova, a Kovlijar i Ferel po 12 poena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!