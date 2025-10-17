logo
"Kakva su to pitanja, šta vam je?": Mesina pobjesieo, vikao i pričao o ratu od prije 2.300 godina

"Kakva su to pitanja, šta vam je?": Mesina pobjesieo, vikao i pričao o ratu od prije 2.300 godina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Etore Mesina je imao zanimljivu konferenciju za štampu. Počelo je sa košarkom, završilo se ratovima od prije više od dva milenijuma.

Etore Mesina je imao zanimljivu konferenciju za štampu Izvor: x/@Eurohoopsnet/PRINTSCREEN

Olimpija iz Milana je je savladala Žalgiris u Kaunasu 89:78 i tako izašla iz serije od tri poraza, a nakon pobjede Etore Mesina nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima. Jedan od iskusnijih trenera u Evroligi bio je nezadovoljan jednim pitanjem novinara.

Prošle godine je Žalgiris u Milanu pobijedio iako je Olimpija imala ogromnu prednost, pa je jednog novinara zanimalo "da li ova utakmica donosi neki spas poslije prošlogodišnje utakmice koju u Litvaniji zovi Milansko čudo". Nije se svidjelo pitanje Mesini. 

"Ljudi, jel' vi učite da postavljate ovakva pitanja? Šta vi povezujete... Ne, spas je bio prošle godine kada smo ovdje pobijedili. Vi sad povezujete ovaj meč sa mečom od prošle godine koji smo upropastili kada smo vodili 25 razlike? Iskreno, ljudi, da li je ovo nivo razgovora koji ćemo voditi? Da li možemo da pričamo o utakmici? Imali smo sjajne poteze oba tima na terenu, a sada želimo da budemo filozofi i da pričamo o utakmici od prošle godine?", zapitao se Mesina.

Možda je to osveta za Hanibala i punske ratove?

Sjajan meč imao je Marko Gudurič sa 14 poena i sedam skokova, ali pobjedu su doneli Kvin Elis i Đanpaolo Riči sa po 15 poena. Pričao je prvo o italijanskom krilu Mesina.

"Đanpaolo Riči je imao sjajan meč. On je jedan od naša dva kapitena, iskusan je igrač, jako dobar šuter i večeras je šutirao čak i bolje nego inače. Večeras je uz dobre pasove od saigrača i dobrim pozicioniranjem dao je pet trojki. Ali i inače je jako dobar šuter", istakao je on.

Kada je dobio pitanje o dobroj igri Kvina Elisa - dotakao se istorije. "E, to je dobro pitanje! Možda možemo to da povežemo sa Punskim ratovima 300. godine kada je Hanibal prešao Alpe i pobijedio Rimljane. Možda je ovo osveta za to!"

Šta su punski ratovi?

Izvor: Viacheslav Lopatin/Shutterstock

Punski ratovi su seerija sukoba Rima i Kartagine u drugoj polovini trećeg vijeka prije nove ere i na početku druge polovine drugog vijeka prije nove ere. Nazvani su "punski" jer su Rimljani tako zvali Kartaginjane, a na kraju je Rim pobijedio i 146. godine prije nove ere zauzeo Kartaginu, spalio je do temelja i ritualno na njenom mjestu posuo so kako više nikada ništa tu ne bi raslo.

Etore Mesina Evroliga KK Žalgiris Olimpija Milano

