Nije ga bilo dvije godine, a sada se iznenada pojavio - u NBA ligi

Nije ga bilo dvije godine, a sada se iznenada pojavio - u NBA ligi

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Kori Higins je ponovo u NBA, ovoga puta kao skaut Bruklin Netsa.

kori higins se pojavio u nba ligi Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Kori Higins je ponovo na najvećoj sceni! Punih 13 godina nakon što je otišao iz NBA sada se vraća, ali kao skaut. Radiće nekada sjajni evroligaški bek za Bruklin Netse, a organizacija je saopštila da sa njim želi da ojača svoje prisustvo na globalnom tržištu košarkaša.

Posljednji put kada smo čuli za Higinsa bilo je prije dvije godine kada je još uvijek bio povezivan sa Crvenom zvezdom. Nakon završetka saradnje sa Barselonom bo je slobodan, a Crvena zvezda se nalazila u sličnoj situaciji kao ovih dana.

Sa nekoliko povrijeđenih bekova, u tom momentu Nikolom Topićem i Nemanjom Nedovićem van stroja, bilo je potrebno pojačanje u spoljnoj liniji. Mjesecima se pominjao kao neko ko će zakrpiti tu rupu, ali zapravo više nikada nije zaigrao košarku. Od tada nismo čuli za njega, a sada je očigledno riješio da ostane u košarci.

Kakvu je karijeru imao Kori Higins?

Poslije četiri godine na Koloradu nije draftovan i odigrao je jednu sezonu u razvojnoj ligi. Zatim je u dvije godine odigrao 44 NBA meča za Šarlot i preselio se u Evropu. Igrao je za Trijumf i Gacijantep, a 2015. je prešao u CSKA sa kojim je uzeo dvije Evrolige. Od 2019. do 2023, igrao je za Barselonu sa kojom je osvojio dve ACB lige i španski kup, ali su mu povrede skratile karijeru.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:01
Koreografija pred meč Crvena Zvezda - Žalgiris
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

