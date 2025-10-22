Majkl Džordan stao pred djecu: "Uzeo sam loptu u ruke prvi put poslije 30 godina"

Majkl Džordan kaže da od kada je završio karijeru uopšte ne uzima loptu u ruke i zbog toga je bio vrlo nervozan kada su djeca - koja ga nisu gledala uživo - čekala da vide ima li i dalje onu magiju u rukama.

Najbolji košarkaš svih vremena Majkl Džordan rekao je za "NBC" da mu nedostaje igranje košarke i da bi volio da može da popije neku čarobnu pilulu, da se vrati kroz vreme i opet je zaigra, međutim danas rijetko kada uzme loptu u ruke. Štaviše, Džordan tvrdi da to nije uradio 30 godina.

"Vjerujte mi... Godinama nisam ni pipnuo loptu", rekao je Majkl Džordan koga su pitali da se prisjeti kada je posljednji put šutnuo na koš:

"Bio sam jednom na Rajder Kupu i iznajmio sam kuću od vlasnika, a on je došao da se slika sa mnom. Imao je unuke i košarkaški teren je bio u okviru kuće. I kaže mi: ‘Hoću da šutneš slobodno bacanje’. A ja mu kažem: ‘Jesi ozbiljan? Već sam ti platio kuću’", prisjetio se Majkl Džordan.

Michael Jordan on#NBAonNBCsays he was at the Ryder Cup and he was asked by a child to shoot a free throw, even though he hasn't picked up a ball in years



Mike Tirico: "I hope you swished it."



Jordan: "Absolutely."pic.twitter.com/3copcHiUVM — philip lewis (@Phil_Lewis_)October 22, 2025



Ipak, htio je da ispuni želju djece koja su čula priče o Majklu Džordanu:

"Kad sam izašao da šutnem to slobodno bacanje, osjetio sam najveću tremu koju sam imao godinama unazad. Razlog je bio taj što su djeca tamo čula priče od svojih roditelja o onome što sam radio pre 30 godina. Dakle, očekivanja su bila iz tog vremena, a ja loptu nisam dodirnuo 30 godina. Šutnuo sam - i pogodio. I to mi je uljepšalo cijelu nedjelju, jer sam uspio da usrećim tu djecu, a da ni sam nisam znao da li to još uvijek mogu", dodao je slavni košarkaš.

Nije doduše do kraja bio u pravu, pošto je prije 30 godina još igrao sa Čikago sa kojim je šest puta osvojio šampionski prsten, posljednji put 1998. godine, dok je karijeru završio 2003. u Vizardsima. Ali, jasno je da je htio da kaže da od igračkih dana ne igra uopšte košarku.

"Volim košarku nego što možete da zamislite"

"Imam obavezu da vratim nešto košarci. Ne finansijski - u tom pogledu sam dobro. Ali kao nekadašnji košarkaš, moram da prenesem poruke uspkeha unutar ovog sporta. Volim je više nego što možete da zamislite", iskreno je rekao Džordan.

"Volio bih da mogu da popijem neku čarobnu pilulu, vratim vrijeme unazad, obučem šorc i ponovo igram košarku. Jer to sam ja. Ta konkurencija, ta žeđ za nadmetanjem - to je ono zbog čega živim i što mi nedostaje. Da mogu da testiram sebe protiv onoga što drugi smatraju vrhunskom košarkom. Kao profesionalni sportisti, imamo obavezu da prenesemo ono što znamo sledećoj generaciji. U tome je cijela suština", naglasio je on.

Uz to, istakao je da je tokom karijere rijetko kada shvatao da je imalo malo vremena za svoju porodicu i da sada to pokušava da ispravi, pa da je to jedan od razloga zašto se ne pojavljuje u medijima.

Ipak, obećao je da hoće više i ove sezone ćemo ga viđati na "NBC", možda i čuti šta misli o Jokiću o kome nije pričao nikada.

