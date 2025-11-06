logo
Čitaoci reporteri

"Uživajte dok je Jokić ovdje": Trener Denvera izašao pred medije i rekao da se ovo neće ponoviti

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Trener Denvera Dejvid Adelman bio je oduševljen Jokićevom partijom protiv Majamija.

Trener Denvera Dejvid Adelman oduševljen partijom Nikole Jokića Izvor: NBA/X/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je maestralnu partiju protiv Majami Hita i zabiljležio peti tripl-dabl od starta sezone. Trostruki MVP NBA lige je bio jako inspirisan na terenu, čitao je protivničku odbranu i napad, a trener Denvera Dejvid Adelman se iznova i iznova oduševljava onim što demonstrira na terenu.

Na konferenciji za medije se poklonio srpskom asu i istakao zadovoljstvo što trenira jednog od najboljih igrača svih vremena. Imao je poruku za navijače širom svijeta, posebno za one u Koloradu.

"Može da igra protiv svih odbrana, ima osjećaj za prostor koji nikada u životu nisam video. Način na koji vidi teren je nenadmašan. Nećete se nikad umoriti od ovoga. Uživajte dok je ovdje, kao navijači, kao košarkaška publika. Ovo je nešto što nikad nećete opet vidjeti", rekao je Adelman.

 Šta je bilo tako magično?

Najbolji centar lige je stigao do dvocifrenog broja poena, asistencija i skokova već tokom treće dionice, što mu je uspjelo 71 put u karijeri. Zanimljiv je podatak da ostatak NBA lige ima isti broj tripl-dablova kao sam Jokić, što dovoljno govorio o formi u kojoj se nalazi trostruki MVP NBA lige. Jokić je za za 36 minuta na parketu zabilježio učinak od 33 poena, 15 skokova, 16 asistencija i tri ukradene lopte. Razigravao je saigrače, dijelio nevjerovatne pasove i ako ovako nastavi MVP nagrada neće biti ni najmanje iznenađenje.

