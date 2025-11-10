logo
Evroliga žestoko kaznila Monako pred Partizan i Zvezdu: U Beogradu će morati da rješava suspenziju

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Evroliga je kaznila Monako zabranom registrovanja novih igrača i trenera zbog problema sa provizijama za agente

Evroliga kaznila Monako ne mogu da registruju igrače Izvor: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Evroliga je pred meč protiv Partizana u utorak kaznila Monako zbog kršenja više finansijskih propisa i zbog toga neće moći da registruje nove igrače ili trenere do daljnjeg.

Prema izvorima portala *BasketNews*, problem je povezan sa provizijama za agente, a Monako očekuje da će taj problem riješiti u narednim danima.

Tim iz kneževine trenutno je petoplasirano u Evroligi sa skorom 6-3, u Francuskoj je lider sa učinkom 6-1, a obe utakmice predstojećeg "duplog kola" odigraće u Beogradu - u utorak protiv Zvezde, u četvrtak protiv Partizana.

Saopštenje Evrolige:

"Komisija za kontrolu upravljanja (MCC), nezavisno tijelo koje nadgleda finansijske performanse klubova i njihovu usklađenost sa relevantnim propisima, uputila je disciplinski postupak Finansijskom panelu protiv AS Monaka zbog kršenja članova 32.a), 32.c) i 32.d) Disciplinskog kodeksa Evrolige, koji se odnose na neizmirene obaveze, neuspjeh u dostavljanju potrebne dokumentacije i nedostatak saradnje".

"Do donošenja konačne odluke o ovom pitanju, Finansijski panel je uveo privremenu mjeru kojom se AS Monaku zabranjuje registracija novih igrača i trenera. Ova mjera stupa na snagu odmah".

