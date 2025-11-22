logo
Nikola Jokić uništio Alperena Šenguna u pobjedi Denvera nad Hjustonom

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Žalio se Alperen Šengun da ne želi da ga zovu "bejbi Jokić" jer je bolji od toga, a onda je u međusobnom duelu video kako stvari stoje. Srbin ga je razneo na terenu.

Nikola jokic razbio bejbi jokica Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je održao čas košarke Alperenu Šengunu. Turčin koji je sa dolaskom u NBA dobio nadimak "bejbi Jokić" nije mogao ništa trostrukom MVP-u lige. Postigao je srpski košarkaš 34 poena uz 10 skokova i 9 asistencija, tako da je bio na jedno dodavanje do tripl-dabla.

Na kraju je Denver pobijedio 112:109, a osim Jokićča sjajan meč je imao i Džamal Marej sa 26 poena i 10 asistencija. Dvocifreni su još bili Tim Hardavej i Brus Braun sa 12 i 10 poena, a Pejtonu Votsonu je falio poen za dabl-dabl jer je imao 9 poena i 10 skokova. 

Jokić protiv Hjustona
Izvor: Youtube/Sports on prime

Kod Hjustona Šepard je dao 27 poena, Ausadr Tompson 22, a Džabari Smit 21 uz 11 skokova. Šengun je bio blijeda senka sebe iz prethodnih mečeva pa je dao jedva 14 poena, uz 6 asistencija i 5 skokova. Lošu utakmicu odigrao je sa 13 poena, 7 skokova i 2 asistencije i Kevin Durent. 

Ovom pobjedom Denver je došao na skor 12 pobjeda i 3 poraza, pa je tako nastavio da prati Oklahomu na drugom mjestu Zapada. Odmah iza šampiona je tim Nagetsa, dok je Hjuston sa 10-4 na petom mjestu. 

(MONDO)

00:33
Nikola Jokić o Ol-Staru
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

Tagovi

Nikola Jokić Alperen Šengun NBA liga

