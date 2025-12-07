logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Protivnik Borca ostao bez trenera, umjesto njega stiže Banjalučanin!

Protivnik Borca ostao bez trenera, umjesto njega stiže Banjalučanin!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Jahorina ostala bez trenera.

Boban Ninić podnio ostavku u KK jahorina Izvor: Facebook/KK Jahorina Pale

Boban Ninić više neće voditi KK Jahorina.

On je podnio ostavku iz zdravstvenih razloga i nemogućnosti da se već neko vrijeme potpuno posveti radu sa ekipom, prenosi "SportDC“.

Ninić je i prije reprezentativne pauze imao zdravstvenih problema, a ekipu su u utakmicama Kupa Republike Srpske vodili njegovi pomoćnic, koji će voditi Paljane i u derbiju protiv Borca koji se igra danas od 19 časova.

Prema nezvaničnim informacijama Ninića bi na klupi Jahorine mogao da zamijeni Žarko Milaković.

Milaković je radio u FMP-u Beograd, podgoričkoj Budućnosti, mrkonjićkoj Mladosti, Igokei m:tel i drugim timovima.

Tagovi

KK Jahorina košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC