Protivnik Borca ostao bez trenera, umjesto njega stiže Banjalučanin!

Jahorina ostala bez trenera.

Izvor: Facebook/KK Jahorina Pale

Boban Ninić više neće voditi KK Jahorina.

On je podnio ostavku iz zdravstvenih razloga i nemogućnosti da se već neko vrijeme potpuno posveti radu sa ekipom, prenosi "SportDC“.

Ninić je i prije reprezentativne pauze imao zdravstvenih problema, a ekipu su u utakmicama Kupa Republike Srpske vodili njegovi pomoćnic, koji će voditi Paljane i u derbiju protiv Borca koji se igra danas od 19 časova.

Prema nezvaničnim informacijama Ninića bi na klupi Jahorine mogao da zamijeni Žarko Milaković.

Milaković je radio u FMP-u Beograd, podgoričkoj Budućnosti, mrkonjićkoj Mladosti, Igokei m:tel i drugim timovima.