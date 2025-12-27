logo
Lider Evrolige ne žali pare: Hapoel spremio bogat ugovor, biće jedan od najplaćenijih

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Hepoel želi da sačuva jezgro tima, već su spremni novi ugovori.

Elajdža Brajant i Antonio Blejkni potpisaće novi ugovor sa Hapoelom Izvor: Ivan S Ivanov/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Hapoel iz Tel Aviva je lider u Evroligi posle 18. kola i time je i te kako zadovoljan kontroverzni vlasnik Ofer Janaj. On je spremio nove ugovore za dvojicu najboljih igrača u timu i spreman je da im "podeblja ugovore". Elajdža Brajant i Antonio Blejkni produžiće saradnju sa izraelskim timom do ljeta 2029. godine.

Hapoel želi da zadrži na okupu igrače koji beleže sjajne rezultate pod palicom Dimitrisa Itudisa. Blejkni ove sezone prosečno beleži 13,5 poena, 2,2 skoka i 1 asistenciju za nešto više od 20 minuta u Evroligi. Brajant je na proseku 15,5 poena, 6,2 skoka i 3,1 asistenciju po utakmici za nešto manje od 30 minuta na terenu.

Blejkni (29) ima ugovor do leta 2027. godine, kao i Brajant (30), koji navodno zarađuje 2,8 miliona dolara godišnje. Očekuje se da dobiju i povećanje plate kao nagradu za sjajne partije i postaće najplaćeniji uz Vasilija Micića.

Ko su najplaćeniji igrači u Evroligi?

Najplaćeniji igrač u Evroligi je Vasilije Micić, a navodno je njegova plata po sezoni 5.600.000 dolara. Drugi najplaćeniji je Kendrik Nan 5.300.000 dolara, dok je treći Saša Vezenkov 4.100.000 dolara. U top 10 je pomenuti Elajdža Brajant, a ako uporedimo najplaćenije igrače u Partizanu i Zvezdi sa ovom sumom, nije u pitanju velika razlika. Ovo će Amerikanca dodatno podići na nestvici najplaćenijih.

Kako je nedavno objavio predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović Džabari Parker i Šejk Milton imaju 2,5 miliona po sezoni, dok Zvezda nije izlazila u javnost sa zvaničnim ciframa. U medijima se pojavila informacija da Džared Batler zarađuje 3,8 miliona za jednu u po godinu.

