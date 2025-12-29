Tuča na meču turske lige za žene! Košarkašica Bodruma završila u bolnici!

Nevjerovatne scene na meču turske lige za žene.

Izvor: Twitter/JBauhauss/screenshot

Nevjerovatne scene stižu nam iz Turske gdje je na utakmici ženske košarkaške lige između Mersina i Bodruma velike tuče.

Nakon što su gošće iz Bodruma u dramatičnoj završnici stigle do pobjede 73:72 strasti su se uzburkale na terenu i došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo nekoliko košarkašica.

Najbedlji kraj izvukla je košarkašica Bodruma Ejdina Topču koja je završila u bolnici na šivanju razbijene arkade.

Paz y amor en el basket femenino turco.

Así acabó el Mersin y Bodrum Basketbol...pic.twitter.com/ZYVU8GzQEb — Bauhauss (@JBauhauss)December 27, 2025

Nakon svega oglasio se i predsjednik Bodruma Orhun Genčer.

"Volio bih da nismo ni pobijedili, možda se ovo ne bi ni desilo“, rekao je on i dodao: "Naša igračica koja je povrijeđena je dobro, ima nekoliko šavova i sada se odmara. Nema se tu šta mnogo reći o ovom incidentu. Igračice obje ekipe su učestvovale, a prvi udarac je zadala strana igračica iz protivničkog tima, nakon čega su naše igračice reagovale zaštitnički. Ovo su scene koje ne želimo da vidimo“, rekao je on i izrazio žaljenje jer je Mersin bratski klub sa Bodrumom.