"Ovo više nije košarka, kao da je Evroliga": Bivši trener Panatinaikosa poludeo zbog odluke Amerikanaca

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Rik Pitino je bijesan zbog dešavanja u američkoj košarci i traži hitne promjene poslije svega što se dogodilo u posljednje vrijeme.

Rik Pitino kritikovao američku koledž košarku Izvor: MN PRESS

Koledž košarka u Americi je na prekretnici. Posebno poslije dešavanja u prethodnim danima kada je saopšteno da će igrači koji su imali profesionalne ugovore moći da igraju na koledžu, kao bivši igrač Barselone Džejms Nadži. Zbog svega toga oglasio se legendarni trener Rik Pitino (73).

"Ovo više nije koledž košarka. Ovo je postala profesionalna košarka sa budžetima koji su u Evroligi. Pa, Razvojna liga u NBA ima niži rang po platama. Igra u kojoj sam preko 40 godina više ne postoji", ljut je Rik Pitino.

Pitino važi za jednog od najboljih trenera u istoriji koledž košarke. Bio je trener i u NBA ligi gdje je radio u Njujorku i Bostonu, a u evropskoj košarci ga pamte po tome što je vodio Panatinaikos dvije sezone. Vratio se u koledž košarku i vodi ekipu Sent Džona.

