Nemanja Dangubić se raspucao u ABA ligi: Odigrao savršen meč, bez promašaja iz igre

Srpski košarkaš Nemanja Dangubić pružio je odličnu partiju u pobjedi Dubaija protiv Borca iz Čačka u ABA ligi

Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Nemanja Dangubić raspucao se u ABA ligi. Srpski košarkaš je bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu Dubaija protiv Borca iz Čačka (90:79). Rijetko dobija šansu u Evroligi, pa to koristi da se pokaže u regionalnom takmičenju.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Partizana je za 21 minut na parketu odigrao savršen meč - 11 poena (4/4 za dva, 1/1 za tri), uz 4 skoka. Najefikasniji kod pobjednika bio je Dvejn Bejkon (15, 5 izg.l). U sastavu nije bilo Alekse Avramovića koji je dobio slobodno da proslavi rođenje sina Pavla. Filip Petrušev je uz 4 poena imao 5 skokova i 5 asistencija.

Što se Čačana tiče, istakla su se trojica igrača - Dijante Boldvin (20), Marko Jošilo (16) i Nikola Manojlović (14, 4sk).