"Htjeli da me ućutkaju, ali moram da kažem": Vembanjama zgrožen šta Tramp radi u SAD

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama podigao glas zbog specijalnih Trampovih jedinica u SAD.

Vembanjama zgrožen šta Tramp radi u SAD Izvor: YouTube/@ChazNBA

Situacija u Sjedinjenim Američkim Državama je u najmanju ruku napeta i sve više je nezadovoljnih građana zbog brutalnosti "specijalnog" odreda "ICE" (Služba za carinu i imigraciju) koji je uspostavio Donald Tramp. To se posebno pogoršalo od kada je ubijen civil Aleks Preti u Mineapolisu, što je dovelo do protesta i sve više utiče i na same sportiste.

Zbog toga je progovorio i Viktor Vembanjama, francuski košarkaš koji nastupa za San Antonio Spurse, koji nije htio da bude "politički korektan" kako se od njega tražilo u klubu. Zapravo, htio je da iskoristi glas i pobuni se zbog svega što se dešava.

"PR je pokušao, ali ja neću da sjedim ovdje i da dajem neki politički korektan odgovor. Svakog dana gledam vijesti i zgrožen sam. Mislim da je suludo da neki ljudi pokušavaju da to prikažu ili da zvuči kao da je prihvatljivo, kao da je ubijanje civila prihvatljivo. Čitam vijesti i ponekad sebi postavljam veoma duboka pitanja o sopstvenom životu", rekao je Viktor Vembanjama koji je izuzetno zreo za svoje godine.

"Svjestan sam i da bi izgovaranje svega što mi je na umu imalo cijenu koja je za mene trenutno prevelika, pa bih radije da ne ulazim u previše detalja. Strašno je. Znam da sam stranac, ali živim u ovoj zemlji i zabrinut sam", naglasio je Francuz koji je jedan od trenutno najpopularnijih igrača u SAD.

Ovo je inače treća sezona za Vembanjamu u NBA ligi, a ove sezone prosječno bilježi 24,2 poena, 11,1 skokova i 2,8 asistencija.

Viktor Vembanjama NBA liga Donald Tramp

