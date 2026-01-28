Preminuo Faruk Kulenović, trener koji je prvi "bacio u vatru" Dražena Petrovića

Preminuo je Faruk Kulenović.

Tužne vijesti dolaze iz Hrvatske gdje je nekoliko nedjelja pred 74. rođendan preminuo Faruk Kulenović. Poznati košarkaški trener imao je nevjerovatnu karijeru, ali je naravno najviše poznat po tome što je radio sa Draženom Petrovićem.

Sa samo 29 godina Faruk Kulenović je već trenirao Medvešćak oi Borovo kada je 1981. godine došao u Šibenku. Tu je sredo mladog talentovanog košarkaša koga je odmah bacio u vatru.

Nakon sezone u Šibenki vodio je Kvarner, Pulu, a onda je u inostranstvu bio trener Albe, Fenerbahčea i Hapoela. Bio je i selektor Bosne i Hercegovine, a 2001. godine je završio sa trenerskim poslom. Bio je pomoćnik Boše Tanjevića i osvojio je svjetsko srebro sa Turcima 2010. godine.

Od njega su se oprostili brojni klubovi u kojima je radio poput Albe i Fenerbahčea, kao i košarkaški savezi u kojima je dugo radio kao trener i selektor.

Otišao mu Moka, došao "Mocart"

Nakon sezone u kojoj je Dražen kao klinac sjedio na klupi iza legendarnog Zorana Moke Slavnića, Faruk Kulenović je odmah stavio košarkaškog Mocarta u prvi plan. Otišao je Moka Slavnić u Partizan, a kasnije je Kulenović sebi zamijerao što nije i više vjerovao Petroviću.

"Dražena sam prvi put vodio kad je imao 14 i po godina, na turneji po Americi. Bio je to njegov prvi kontakt s reprezentativnom košarkom. Kod mene je, pak, u prvih pet utakmica bio na 20 minuta u prosjeku, što mi je bila najveća greška jer ga već tad nisam smio vaditi", pričao je Kulenović.

Kada je Kulenović vodio mlađe selekcije Jugoslavije jedan poraz od Bugarske urezao mu se u pamćenje zbog najboljeg igrača.

"Poslije te utakmice četiri sata nije mogao prestati plakati. I dođem ja do njega, pitam ga zašto smo izgubili, a on kaže da je to zato što je ubacio pet koševa. A zašto si ubacio pet koševa? "Zato što nisam imao loptu", odgovori mi. A zašto nisi imao loptu? Zato što ne znaš igrati bez lopte. I to mu je bilo dovoljno, vrlo brzo je usavršio kretnje kroz blokove, pronalaženje prave pozicije", prisjetio se Kulenović.

Oficir za vezu sa Amerikom

Upravo je Faruk Kulenović bio ključni čovjek kada je čuveni trener Diger Felps htio da odvede Dražena na koledž Notr Dam u Ameriku.

"Ja sam bio “oficir za vezu”, spojio sam Digera Felpsa s roditeljima Jolom i Biserkom. I dok je on razgovarao s njima, Dražen je bio na trčanju, a nakon povratka ga je ovaj pitao zašto je trčao 40 minuta. Kad mu je Dražen odgovorio da je to zato što toliko traje utakmica pa tako razvija aerobni kapacitet, godinama kasnije je Diger Felps tu anegdotu koristio u motivacijskim govorima svojim igračima", ispričao je on.

Zbog Srećka Jarića mu mijenjao poziciju

Faruk Kulenović ne samo da je pustio Zorana Moku Slavnića u Partizan, već je pomjerio i Dražena na pleja zbog Srećka Jarića.

"Dražen je bio kao kompjuter. Primao je informacije, selekcionirao ih i ako bi zaključio da je bitna za njegovu igru, sljedeći put sigurno ne bi napravio istu grešku. Razgovori s njim su bili jako zanimljivi. Kod mene je igrao pleja i jednom me pitao bi li mogao malo na stranu, da ga rasteretim prenosa lopte. Rekao sam mu: “Ajde malo razmisli, zašto igraš pleja? Zato što ti je Srećko Jarić konkurent, a stari igrači ne vole mlade. Ako će on prenositi loptu, ona nikad neće doći do tebe. Ovako ti odlučuješ što ćeš s njom", istakao je on.