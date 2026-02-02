Saša Obradović otkrio zašto je Grejem otišao iz Zvezde

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je zašto je Devonte Grejem tražio da ode iz kluba.

Crvena zvezda odlučila je prethodne sedmice da raskine saradnju sa Devonteom Grejemom, igračem koji je ljetos došao kao najveće pojačanje. Međutim, povreda tokom priprema zbog koje je dugo bio van parketa, a potom i dolazak novog trenera uticali su na to da Grejemova uloga bude drugačija od one koju je očekivao. Saša Obradović nije uspjevao da pronađe hemiju s njim na terenu i logičan nastavak toga je rastanak.

Ko je donio tu odluku? Kako je Saša Obradović objasnio danas pred meč sa Hapoelom u Evroligi (utorak, 20.00) to je isključivo urađeno na zahtjev samog Amerikanca koji nije bio zadovoljan.

"Čija je bila ideja? To je sada prošlost, ali nije to klupska ideja. On je odlučio da završi saradnju jer nije bio zadovoljan, što je logično bilo. Klub nije imao razloga da mu ne izađe u susret...", rekao je Obradović danas i otkrio šta je bio srž problema kod slabijih igara Amerikanca iz NBA.

"On je došao kao plej i ja sam ga vidio kao dvojku i tačka. Novi igrač umesto njega? Nemamo više licenci u Evroligi", dodao je Obradović i time stavio tačku na spekulacije o pojačanjima.

Šta je Obradović rekao pred Hapoel?

Hapoel je doskorašnji lider Evrolige, ali je u nešto lošijoj formi u posljednje dvije sedmice i doživio je tri poraza. Zvezda je u naletu u Evroligi i htjela bi to da iskoristi, dok Obradović ukazuje na to da nema opuštanja.

"Oni imaju određene probleme i to ne treba da bude olakšavajuća okolnost, znaju da igraju u takvim situacijama, nikako da olako shvatimo utakmicu", rekao je Obradović i dodao da je individualni kvalitet koji Hapoel posjeduje za svaki respekt i da zato moraju agresivno u oba pravca.

"Bekovska linija Hapoela je najbolja u Evroligi kroz Micića, Džounsa, Brajanta... To su igrači koji su svuda igrali bili dominantni. Normalno, Hapoel ima ambicije ne samo da bude na fajnal-foru nego i da osvoji, uložili su velika sredstva, pa je tu i pritisak da to naprave", dodao je Obradović i istakao da je ove sezone dokazano da Zvezda nije samo odbrambena ekipa, nego da ima i napadački talenat i raznovrsnost.

Istakao je takođe i da Čima Moneke nema nikakvu povredu, da je njegova odluka bila da preskoči meč protiv Mege, kao i da će od utakmice do utakmice - i u odnosu na stanje igrača - "lomiti" ko igra, a ko ne.