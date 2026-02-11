logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dario Šarić na meti Partizana?

Dario Šarić na meti Partizana?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Hrvatski košarkaš Dario Šarić karijeru bi mogao da nastavi u Partizanu

dario saric na meti partizana Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Hrvatski košarkaš Dario Šarić (31) nedavno je imao turbulentan period u NBA ligi, čak tri kluba su ga trejdovala, a na kraju je dobio i otkaz. Zbog toga je sve veća vjerovatnoća da će košarkaš rođen u Šibeniku uskoro biti viđen u Evroligi i to možda baš u srpskom klubu. Partizan je zainteresovan za Šarića.

Katalonski Sport piše da bi sudbina Darija Šarića uskoro mogla biti riješena, s obzirom na to da Hrvat ima nekoliko ponuda iz Evrope. Između ostalog, spomenuto je i ime Partizana. "Partizan Đoana Penjaroje je otvorio vrata (za Šarićev dolazak, prim.aut), tražeći igrača u reketu poslije odlaska Tajrika Džounsa", navodi se.

Sad je na potezu Šarić koji razmatra brojne ponude, a pred njim i klubovima su svega dvije nedjelje za odluku. Posljednji dan je 25. februar, ali utisak je da su ispred ostalih Barselona i Panatinaikos koji žele bivšeg NBA igrača u svojim redovima. Naravno, spominje se i da bi Dubai mogao da bude u trci, ali debitant Evrolige ima već preveliki broj igrača u timu, a posebno ne manjka balkanske krvi (Avramović, Petrušev, Dangubić, Musa, Prepelič, Kondić, Kamenjaš).

Kad je Šarić u pitanju, on je karijeru započeo u Zrnjevcu, potom bio dio Zagreba, Cibone, Efesa, a onda je postao NBA igrač. U prvoj sezoni u najjačoj ligi na svijetu nosio je dres Filadelfije, a potom je bio košarkaš Minesote, Finiksa, Golden Stejta, Denvera. Ujedno, prve sezone u NBA ligi bile su i najbolje za Hrvata. Kad je nosio dres Filadelfije bilježio je 14,6 poena, 6,4 skokova, 2,6 asistencija i na terenu je provodio skoro 30 minuta, a odigrao je 78 mečeva.

Bonus video: 

Pogledajte

01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dario Šarić KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC