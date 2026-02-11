Dario Šarić na meti Partizana?

Hrvatski košarkaš Dario Šarić karijeru bi mogao da nastavi u Partizanu

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Hrvatski košarkaš Dario Šarić (31) nedavno je imao turbulentan period u NBA ligi, čak tri kluba su ga trejdovala, a na kraju je dobio i otkaz. Zbog toga je sve veća vjerovatnoća da će košarkaš rođen u Šibeniku uskoro biti viđen u Evroligi i to možda baš u srpskom klubu. Partizan je zainteresovan za Šarića.

Katalonski Sport piše da bi sudbina Darija Šarića uskoro mogla biti riješena, s obzirom na to da Hrvat ima nekoliko ponuda iz Evrope. Između ostalog, spomenuto je i ime Partizana. "Partizan Đoana Penjaroje je otvorio vrata (za Šarićev dolazak, prim.aut), tražeći igrača u reketu poslije odlaska Tajrika Džounsa", navodi se.

Sad je na potezu Šarić koji razmatra brojne ponude, a pred njim i klubovima su svega dvije nedjelje za odluku. Posljednji dan je 25. februar, ali utisak je da su ispred ostalih Barselona i Panatinaikos koji žele bivšeg NBA igrača u svojim redovima. Naravno, spominje se i da bi Dubai mogao da bude u trci, ali debitant Evrolige ima već preveliki broj igrača u timu, a posebno ne manjka balkanske krvi (Avramović, Petrušev, Dangubić, Musa, Prepelič, Kondić, Kamenjaš).

Kad je Šarić u pitanju, on je karijeru započeo u Zrnjevcu, potom bio dio Zagreba, Cibone, Efesa, a onda je postao NBA igrač. U prvoj sezoni u najjačoj ligi na svijetu nosio je dres Filadelfije, a potom je bio košarkaš Minesote, Finiksa, Golden Stejta, Denvera. Ujedno, prve sezone u NBA ligi bile su i najbolje za Hrvata. Kad je nosio dres Filadelfije bilježio je 14,6 poena, 6,4 skokova, 2,6 asistencija i na terenu je provodio skoro 30 minuta, a odigrao je 78 mečeva.

