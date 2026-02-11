Reprezentativac BIH ima novi klub: Gegić potpisao za Spartak!

Amar Gegić preselio u Suboticu.

Izvor: ABA liga/FMP/Nikola Cimburovic

Reprezentativac BiH Amar Gegić u nastavku sezone nosiće dres Spartaka, potvrdio je klub iz Subotice.

Gegić je sezonu počeo u ekipi Studentskog centra iz Podgorice, ali je u ABA ligi zbog problema sa povredama odigrao svega tri utakmice, ali uz prilično dobar učinak od 16,7 poena, 3,3 skoka i 2,7 asistencija po utakmici.

Prije Spartaka i Studentskog centra bio je član Gran Kanarije, Bulonja, Pariza, Cibone, tuzlanske Slobode, Partizana, Bajerna iz Minhena i Sparsa.

Od 2017. godine je član reprezentacije Bosne i Hercegovine, za koju je nastupio i na prethodnom Evropskom prvenstvu sa učinkom od 8.3 poena, 2.7 skokova i 2.8 asistencija.