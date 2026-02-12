Zvezda dobila vjetar u leđa iz Dubaija: "Vidim je na fajnal-foru, ima najveću šansu do sada"

Trener Dubaija Jurica Golemac optimista po pitanju Crvene zvezde u Evroligi.

Polako se zahuktava sezona u Evroligi i tabela se polako podijelila na dva dijela, na one koji će nastaviti takmičenje i na one koji neće. Međutim, iz kola u kolo situacija se menja, obrće, mnogo timova ima zapravo sličan skor, pa je teško u ovom trenutku uopšte i pretpostaviti ko će na fajnal-for u Atini.

Zadatak da to pogodi dobio je trener Jurica Golemac koji vodi Dubai, a čija ekipa se bori da uđe u plej-in u svojoj debitantskoj sezoni u najjačem košarkaškom takmičenju u Evropi.

Gostujući u podkastu "Jao Mile", Golemac je upitan ko bi mogao da ode na fajnal-for, naravno uzimaju u obzir da tu računa i na svoju ekipu koja nema male ambicije, Slovenac je spomenuo i Crvenu zvezdu za koju kaže da ima najbolju šansu od kada igra u Evroligi.

"Jako teško za reći, evo u ovom trenutku Fenerbahče igra nevjerovatno, Olimpijakos igra stabilno sa tim svojim sistemom, jako malo će gubiti. Sve ostalo zavisi o povredama. Panatinaikos, da li će im se vratiti Nan, neće, pa Real...", rekao je Golemac.

"Crvena zvezda... Zvezda ima šanse, igra stabilno, čvrsto i prepoznatljivo, teško joj je dati koš, imaju individualni kvalitet. Zvezda ima najveće šanse do sada da ode na fajnal-for, ali ništa ne mora da znači", ocenio je trener Dubaija koji je baš nedavno igrao protiv Zvezde u Beogradu i izgubio.

