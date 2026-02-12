logo
"Očekujem čudnu atmosferu": Nikola Milutinov upozorava pred Zvezdu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srpski reprezentativac Nikola Milutinov najavio je utakmicu sa Crvenom zvezdom u Pireju.

Nikola Milutinov najava utakmice Olimpijakos Zvezda Izvor: MN PRESS

Srpski centar Nikola Milutinov biće jedan od ključnih igrača na kojeg će košarkaši Crvene zvezde morati da obrate pažnju u bratskom duelu u Pireju. As Olimpijakosa je već godinama među najboljima na svojoj poziciji, a u duelu sa beogradskim crveno-bijelima očekuje "čudnu atmosferu".

Kaže da prijateljska atmosfera može da zavara i da moraju da izađu na teren 100 posto motivisani.

"Prije svega, moramo biti spremni za neobičnu utakmicu, u više prijateljskoj atmosferi nego što smo navikli. To ne smije da nas zavara. Moramo da izađemo na teren i odigramo našu najbolju utakmicu kako bismo pobijedili, jer sada je ‘Svaka utakmica je važna’ istinitije nego ikad", rekao je srpski reprezentativac.

Izabranici Jorgosa Bacokasa imaju dosta uspona i padova ove sezone, a poraz od Zvezde u prvom meču u Beogradu može da bude dodatni motiv.

"Mislim da smo od kraja decembra počeli da igramo bolje… Naša timska igra je na mnogo višem nivou nego ranije."

Olimpijakos je u grčkom prvenstvu na jednoj utakimici imao 40 asistencija, ali protiv tima kao što je Zvezda, to će se teško ponoviti.

"To je zaista veoma teško. Ali to je naš način igre: da podijelimo što više lopti."

Očekuje sjajnu atmosferu i još jednom povlači da fokus mora da bude na najvišem nivou.

"Uzbuđen sam što ću ponovo vidjeti punu dvoranu… Mislim da će atmosfera biti veoma prijateljska, jer svi znaju kakav je odnos između naših navijača i navijača Crvene zvezde. Ali kao što sam rekao, to ne sme da nas zavara, već naprotiv, treba da budemo još fokusiraniji."

