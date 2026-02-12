Teška optužba Radeta Bogdanovića: "Brat mu bankar iz Londona, zato je igrao za Srbiju"

Rade Bogdanović optužio je bivšeg selektora Srbije Havijera Klementea da je forsirao jednog igrača samo zato što ima moćnog brata.

Rade Bogdanović poznat je po tome da uvijek priča bez dlake na jeziku, tako da je u podkastu "Kazneni prostor" opet potkačio reprezentativca Jan-Karla Simića, za koga je uvjeren da nikada neće biti ozbiljan fudbaler, dok to naravno nije jedini igrač koji mu se ne dopada.

Govoreći o tome da je potrebno uvesti "fudbalsku policiju" u srpski fudbal, koja bi provjeravala igrače koji su na spiskovima kod selektora, Rade Bogdanović se prisjetio jednog primjera starog oko dvadesetak godina.

"Ja bih uveo fudbalsku policiju u Savez, da se odlučuju kriterijumi za ovo ili ono - mi ne znamo drugačije. Pitaš selektora za igrača, tražiš karakteristike i da objasni čime je zaslužio da bude u reprezentaciji. Kad je selektor Srbije bio Havijer Klemente, tad je moj kum Simo Krunić bio pomoćnik, ja ga pitam: Boga ti, je l' ovaj normalan? Doveli su lijevo krilo, ništa ne zna, to je nivo treće krilo...", prepričava Bogdanović razgovor sa Krunićem.

"Kaže mi - ma, kume, ti to ne vidiš. Mi smo dobri prijatelji, ali smo jako različiti. Ja kažem veze nema, pitaj ga ti si mu pomoćnik. Nisam dobio odgovor, ali sam saznao da mu je brat rođeni bankar iz Londona. Podijelio je toliko kredita građevincima, ovdje iz sveta sporta, tako da je igrao tada kod Klementea. Završio je u reprezentaciji, pa je onda završio negdje u Letoniji, Litvaniji ili Kazahstanu, igrao nešto malo i završio karijeru. Mi igramo kvalifikacije, a oni stavljaju divljanera u reprezentaciju i još moram da ćutim. Postavljam ti lijepo pitanje. To je nemoguće... Toliko je očigledno da veze nema frajer", naglasio je Bogdanović.

Iako nije razjasnio o kom igraču se radi, Bogdanović je objasnio da je taj fudbaler uživao benefite u reprezentaciji Srbije za vrijeme Klementeovog mandata.

"Ma, ko smije da postavi to pitanje, kad ovaj da kamatnu stopu dva odsto? A šišali nas tih godina sa 14-15 odsto iz inostranstva, tako su i nikle zgrade. Mi gledamo i kao šteta. Ljudi to vide, svaki Srbin se dovoljno razumije u fudbal da zna ko veze nema. Ja sam u ovoj posljednjoj reprezentaciji video nekoliko igrača, stave ga da igra protiv Španije, frajer brz ko oko, a on se postavlja na kontra stranu. Ne treba da budeš ekspert da vidiš da ne zna", zaključio je Bogdanović.

Ko je sve igrao kod Havijera Klementea?

Havijer Klemente bio je prvi selektor samostalne Srbije i preuzeo je ekipu poslije debakla na Svjetskom prvenstvu 2006. godine u Nemačkoj. Ukupno je na 14 utakmica vodio "orlove", a ovo su svi igrači koje je koristio:

14 utakmica - Vladimir Stojković, Nenad Kovačević, Danko Lazović

- Vladimir Stojković, Nenad Kovačević, Danko Lazović 13 utakmica - Nikola Žigić

- Nikola Žigić 12 utakmica - Marko Pantelić, Igor Duljaj

- Marko Pantelić, Igor Duljaj 11 utakmica - Dejan Stanković

- Dejan Stanković 10 utakmica - Miloš Krasić, Boško Janković

- Miloš Krasić, Boško Janković 9 utakmica - Mladen Krstajić, Ivica Dragutinović, Ognjen Koroman

- Mladen Krstajić, Ivica Dragutinović, Ognjen Koroman 8 utakmica - Branislav Ivanović

- Branislav Ivanović 7 utakmica - Antonio Rukavina, Nemanja Vidić, Duško Tošić, Zdravko Kuzmanović, Marjan Marković, Milan Jovanović

- Antonio Rukavina, Nemanja Vidić, Duško Tošić, Zdravko Kuzmanović, Marjan Marković, Milan Jovanović 6 utakmica - Milan Stepanov, Ivan Ergić

- Milan Stepanov, Ivan Ergić 5 utakmica - Aleksandar Trišović

- Aleksandar Trišović Manje od 5 utakmica - Zoran Tošić, Milan Biševac, Saša Ilić, Vlada Avramov, Aleksandar Luković, Danijel Ljuboja, Ranko Despotović, Gojko Kačar, Đorđe Tutorić, Dušan Anđelović, Ivan Stevanović, Stefan Babović, Milan Smiljanić i Ljubomir Fejsa.

