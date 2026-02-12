"Ne čitam ni vas, a ni njih": Penjaroji je muka od priče o Džabariju Parkeru

Trener Partizana Đoan Penjaroja će na dan meča sa Real Madridom donijeti važnu odluku.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred utakmicu 28. kola Evrolige protiv Real Madrida, koja je na programu u petak od 20.30. Vrlo dobro Španac poznaje narednog rivala, a na dan utakmice će biti poznato da li može da računa na Kamerona Pejna koji je odradio dobar trening sa saigračima. Još jednom je upitan o statusu Džabarija Parkera, ali nije imao novih informacija.

Upoznat je o rivalstvu Reala i Partizana, a posebno se nasmajao kada su ga novinari podsjetili na netrpeljivost koja vlada još od plej-ofa Evrolige 2022/23 kada se dogodila čuvena madridska tuča.

"Očekujem veliku utakmicu dva istorijska kluba. Real Madrid je svake godine konkurentan da osvoji Evroligu, imaju sjajne igrače i trenera. Uprkos tome, motivisani smo da se nadmećemo i borimo za pobjedu protiv njih", rekao je Penjaroja i dodao:

"Znam za istoriji od prije tri godine, kada su timovi igrali plej-of i čitavu situaciju, znam da je navijačima to važno, borićemo se da ih učinimo ponosnim".

Španac je otkrio zdravstvenu situaciju u timu, a treninzima se konačno priključio Karlik Džouns."Kameron Pejn je pod znakom pitanja. Trenirao je sa timom, to je dobro izgledalo, ali mora da se odmori, pa ćemo sutra odlučiti da li će igrati. Karlik je odradio samo dva treninga, još uvijek neće igrati, ali njegov osjećaj je dobar".

Pogledajte 03:55 Karlik Džouns trenira posle povrede Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Džabari Parker ponovo nije trenirao sa timom, a nedavno se pojavila vijest da je Huventud zainteresovan za njegov angažman: "Nema novih vijesti, situacija sa Džabarijem Parkerom je ista kao proteklih nekoliko sedmica. Ne čitam ni srpske ni španske medije, to nije moj posao", jasan je Španac.

Partizan je vidno podigao timsku energiju, košarkaši mnogo bolje izgledaju na terenu, dok Đoan ističe šta je najvažnije u njihovom odnosu.

"Momci žele da se dokazuju što je najvažnije, trenirali su jako u posljednje vrijeme, morali su da krenu od sebe i promijene svoje navike i sada je mnogo lakše. Implementirali smo nove ideje, igrači žele da pobjeđuju zbog navijača, suočili smo se samim sa sobom, igramo bolje na obje strane terena, ali nije dovoljno, moramo da nastavimo da napredujemo kao tim", zaključio je Penjaroja.