logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne čitam ni vas, a ni njih": Penjaroji je muka od priče o Džabariju Parkeru

"Ne čitam ni vas, a ni njih": Penjaroji je muka od priče o Džabariju Parkeru

Autori Nemanja Stanojčić Autori Jelena Bijeljić
0

Trener Partizana Đoan Penjaroja će na dan meča sa Real Madridom donijeti važnu odluku.

Penjaroji je muka od priče o Džabariju Parkeru Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred utakmicu 28. kola Evrolige protiv Real Madrida, koja je na programu u petak od 20.30. Vrlo dobro Španac poznaje narednog rivala, a na dan utakmice će biti poznato da li može da računa na Kamerona Pejna koji je odradio dobar trening sa saigračima. Još jednom je upitan o statusu Džabarija Parkera, ali nije imao novih informacija.

Upoznat je o rivalstvu Reala i Partizana, a posebno se nasmajao kada su ga novinari podsjetili na netrpeljivost koja vlada još od plej-ofa Evrolige 2022/23 kada se dogodila čuvena madridska tuča.

"Očekujem veliku utakmicu dva istorijska kluba. Real Madrid je svake godine konkurentan da osvoji Evroligu, imaju sjajne igrače i trenera. Uprkos tome, motivisani smo da se nadmećemo i borimo za pobjedu protiv njih", rekao je Penjaroja i dodao:

"Znam za istoriji od prije tri godine, kada su timovi igrali plej-of i čitavu situaciju, znam da je navijačima to važno, borićemo se da ih učinimo ponosnim".

Španac je otkrio zdravstvenu situaciju u timu, a treninzima se konačno priključio Karlik Džouns."Kameron Pejn je pod znakom pitanja. Trenirao je sa timom, to je dobro izgledalo, ali mora da se odmori, pa ćemo sutra odlučiti da li će igrati. Karlik je odradio samo dva treninga, još uvijek neće igrati, ali njegov osjećaj je dobar".

Pogledajte

03:55
Karlik Džouns trenira posle povrede
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Džabari Parker ponovo nije trenirao sa timom, a nedavno se pojavila vijest da je Huventud zainteresovan za njegov angažman: "Nema novih vijesti, situacija sa Džabarijem Parkerom je ista kao proteklih nekoliko sedmica. Ne čitam ni srpske ni španske medije, to nije moj posao", jasan je Španac.

Partizan je vidno podigao timsku energiju, košarkaši mnogo bolje izgledaju na terenu, dok Đoan ističe šta je najvažnije u njihovom odnosu.

"Momci žele da se dokazuju što je najvažnije, trenirali su jako u posljednje vrijeme, morali su da krenu od sebe i promijene svoje navike i sada je mnogo lakše. Implementirali smo nove ideje, igrači žele da pobjeđuju zbog navijača, suočili smo se samim sa sobom, igramo bolje na obje strane terena, ali nije dovoljno, moramo da nastavimo da napredujemo kao tim", zaključio je Penjaroja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đoan Penjaroja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC