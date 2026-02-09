Šta se krije iza Partizanovog ratnika? Potpuno druga strana priče o Arijanu Lakiću, vjeruje u Penjaroju kao niko

Košarkaš Partizana Arijan Lakić dosta vremena i pažnje posvećuje radu na mentalnom planu.

Teška vremena i izazovi stvaraju heroje, a u Partizanu je to trenutno Arijan Lakić. Do dolaska Đoana Penjaroje nije imao preveliku ulogu, bio je "igrač zadatka", ali se njegov trud polako isplaćuje. Čeka svoju priliku sa klupe, a u posljednjih nekoliko mečeva je zbog ratničkog pristupa svakoj utamici zaradio ovacije sa tribina. Kako kaže, oslanja se na psihologiju vizualizaciju, što je "metoda" koju koristi i Novak Đoković.

I ranije je Lakić bio miljenik Grobara, ali je svoju posvećenost i ljubav prema klubu dokazao u momentima kada se sve raspadalo. Ipak, došli su bolji dani za crno-bijele, a povremeni reprezentativac Srbije sve zasluge daje treneru. Partizan je trenutno u procesu transformacije i čini se da konačno stižu bolji dani.

"Mislim da je to - proces. Ne može to tek tako u jednom danu ili jednom mjesecu da se promijeni. Mislim da je ovo tek početak. Postoji sfera u kojoj možemo da igramo još bolje i da napredujemo kao tim. Mislim da se to, prije svega, najbolje vidi, da možemo bolje. Kažete da posljednjih par utakmica stvarno izgledamo dobro, rezultat nije na svakoj utakmici bio pobjeda, ali opet izgledamo mnogo drugačije. I to mi se prije svega ostalog sviđa. Izgledamo kao ekipa i kad je tako, meni je mnogo lakše i da igram i da treniram. To ti daje veću motivaciju. Meni stvarno znači da i kad gubimo i kad pobjeđujemo izgledamo ovako i da se borimo. Da ne damo na sebe, da se držimo svi zajedno kao ekipa. Na kraju, i rezultati su bolji, i igra je bolja, a i navijači su bolji. Sve to ide jedno sa drugim. Mislim da takve stvari moramo da shvatimo – da se držimo prije svega mi kao ekipa zajedno sa navijačima, i da kroz to idemo dalje i bolje", rekao je Lakić u intervjuu za "Sportske".

Detaljnije je govorio o uticaju trenera.

"Ja mogu da kažem da je jedan od vrhunskih trenera, pogotovo u ovo današnje doba. Prije svega, mislim da on želi da držimo tu radnu etiku, da se držimo kao ekipa i da se ne opuštamo. Da, kako god ide situacija, bilo dobro ili loše, budemo fokusirani na ono što mi radimo, da budemo ekipa. I to je stvarno jedna velika stvar koju treba imati, jer kad ide loša utakmica, kad ide loše par minuta, par utakmica ili par dana, tu je trener koji će da vas digne. Koji će da vas digne, da kažem, iz mrtvih. I on stvarno to odlično radi. Mislim da se to vidi i na terenu i van terena. Stvarno se mi mnogo bolje osjećamo. Ja to, da kažem lično, osjećam mnogo bolje. Pozitivni smo svi, i kad gubimo i kad pobjeđujemo, i stvarno na treninzima dajemo sve od sebe da to izgleda borbeno, da damo svi sto posto. I to je meni ključ svega ovoga – da damo svi sto posto, pa sad, da li dobio ili izgubio, to ne može da se zna. Ali sa tih sto posto na terenu, na treningu, na utakmici i van terena, mislim da će nas to odvesti do boljih rezultata. Ja vjerujem da sa tim imamo mnogo veće šanse i u Evroligi i u AdmiralBet ABA ligi i u svemu. Za to je najviše zaslužan trener, jer je on na to najviše stavio akcenat".

Mentalitet pobjednika

Ne postoji izgubljena lopta niti izgubljena utakmica prije posljednjeg sudijskog zvižduka.

"Prije svega to, mislim, da i kad je loše i kad je dobro ne smijemo da padamo, ne smijemo da gubimo ritam... Da ja unesem tu energiju. Ako je loše ili ako je dobro, da ostanemo u istom ritmu, ili ako smo pali, da se to digne. Ja kažem, to je prije svega moj cilj koji sam postavio sebi, a mislim da to trener osjeća i da on to traži kroz mene. I meni je drago što mi daje priliku, prije svega na evroligaškom nivou, ali isto tako ne potcjenjujem ni AdmiralBet ABA ligu, ni KLS, ni Kup. Stvarno mi je drago što on to traži od mene – da dajem tu energiju i u odbrani i u napadu kad god se ukaže prilika. Ali prije svega tu u odbrani, jer mislim da ne mogu u napadu sto posto da se ja bacam, ne znam ni ja kako, na loptu... Nego se u odbrani vidi ta najveća borbenost. Ja mislim, ne samo kod mene, nego kod svih igrača. I stvarno, tu morate da date i više od sto posto da bi to na terenu izgledalo pozitivno, ili da bi se, ne znam, čovjek tek tako izdvojio. Stvarno mislim da nisam tu ja jedini, ima tu dosta igrača koji stvarno daju sto posto i drago mi je što trener vjeruje u to da donesem taj plus ekipi, bilo u odbrani ili u napadu. Stvarno mi je drago što to traži od mene".

Meditacija i rad sa psihologom

Lakić je otkrio da već neko vrijeme sarađuje sa psihologom Andreom Stojanović i da tako održava pobjednički mentalitet koji ga prati od ranog detnjstva.

"Pa, rad, rad sa psihologom. Okej, hajde da kažem, od odrastanja ja imam tu volju i želju za pobjedom, prije svega, ali mislim da to ima 99 odsto sportista. Ali, bez tog rada mentalno, na psihološkom planu... Sa njom radim, ovo mi je treća godina i stvarno mi je baš pomogla u svemu ovome, da dođem do ovoga prije svega, a drugo – da ostanem u Partizanu i da radim nešto u čemu sada na kraju uživam", rekao je i dodao:

"Pre svega, svako želi da pobijedi, ali treba da se nauči i kako se pobjeđuje i kako se gubi. Ljudi veoma teško nauče da gube i ne mogu to da prihvate. Ja sam prihvatio da u sportu moraš nekad u životu da izgubiš da bi na kraju nešto osvojio. Kroz te poraze se, mislim, uči dosta više nego kroz pobjede. Znam da smo svi ljudi i kroz te poraze shvatam da treba da radim više, da napredujem van terena mentalno, a onda kroz taj mentalni trening uvidim koliko zapravo mogu da napredujem na samom fizičkom, košarkaškom terenu. Stvarno mogu da se zahvalim njoj, prije svega, i kažem – bez nje sigurno ne bih mogao ovo da uradim. Možda bih i došao do ovoga, nikad se ne zna, ali vjerujem da bez psihologa ne bih bio ovako spreman za svaku utakmicu. Evroligaški raspored uz AdmiralBet ABA ligu nije nimalo lak, ne možeš tek tako da igraš na svaka dva dana i budeš na sto odsto na svakoj utakmici, ali sa njom uspijevam. Nije to samo 'budi fokusiran' i to je to, nego mora da se radi dva-tri puta nejdeljno, konstantno, da bi izgledalo kako treba. Isto kao što se trenira košarka, tako mora da se trenira i psihologija".

Arijan Lakić

Lakić je shvatio kolika je zapravo važnost psihologije u sportu i iz dana u dan radi na mentalnoj jačini. Nisu svi spremni da priznaju da im je potrebna pomoć.

"Treba reći da je mentalni trening na Balkanu sada u boljem stanju nego ranije, vjerujem da je bolje, ali i dalje ima dosta onih koji kažu: 'Ma, ne treba to meni, ja sam super'. To je najgore. I to ne važi samo za košarku, nego i za rukomet, crtanje, pjevanje, za bilo koga. Ljudi ne shvataju koliki je to iskorak za njih same, koliko to zapravo može da pomogne. Naravno, ne može svakome isti psiholog da pomogne, moraš da nađeš nekoga ko ti odgovara. Meni je sa Andreom od početka bilo super i nastaviću da radim sa njom. Ne leži svakome svaki psiholog, kao što ni psiholozima ne leži svaki klijent, ali to ne znači da treba odustati, nego tražiti novog jer to radiš za sebe. I da, to bi stvarno trebalo uvesti i u škole".

