Ovo je tabela Evrolige poslije meča Zvezde: Poraz od Olimpijakosa može skupo da košta

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Crvena zvezda u teškoj poziciji nakon drugog uzastopnog poraza u Evroligi, pa sada može da padne na deseto mesto.

tabela-evrolige-posle-poraza-crvene-zvezde-u-pireju Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa, na gostovanju u Pireju, a to bi moglo da se odrazi na njihov plasman na tabeli Evrolige. Nakon neuspjeha protiv "bratskog" tima iz Grčke, tim Saše Obradovića nalazi se na učinku 16-12 i to nije previše dobra pozicija ako se cilja mjesto među četiri ili šest najboljih ekipa na kraju ligaškog dijela.

Dok Olimpijakos nastavlja da vodi bitku za prvo mjesto na tabeli, a utisak je da mu je lider Fenerbahče jedini rival, Crvena zvezda će u nastavku sezone imati drugačiju borbu. Srpski predstavnik pokušavaće pobjedama da osigura mjesto među prvih šest ekipa i tako izbjegne plej-in, u kojem se nije najbolje snašao prošle sezone. Poraz od Olimpijakosa otežaće Zvezdi tu borbu.

Crvenu zvezdu bi na kraju 28. kola Evrolige mogli da sustignu Žalgiris i Monako, timovi koji igraju u petak uveče. Ukoliko se to desi, tim Saše Obradovića pašće čak na deseto mjesto jer će u krugu ekipa koje imaju skor 16-12 imati najslabiju koš-razliku.

Tabela Evrolige nije kompletna jer u petak uveče treba da se odigraju preostalih pet mečeva u 28. rundi, dok će početkom marta na programu biti ranije odložene utakmice - meč Olimpijakosa i Fenerbahčea u Pireju, odnosno Hapoela i Pariza u Tel Avivu. Pogledajte tabelu Evrolige:



Bonus video:

Pogledajte

00:19
Izlazak košarkaša Crvene zvezde
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Tagovi

Evroliga KK Crvena zvezda KK Olimpijakos

