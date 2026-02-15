logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Panatinaikos se obrukao, Janakopulos hitno pisao Evroligi i FIBA: "Hoće li neko da me zaštiti od ovoga?"

Panatinaikos se obrukao, Janakopulos hitno pisao Evroligi i FIBA: "Hoće li neko da me zaštiti od ovoga?"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Panatinaikos pretrpio poraz od "fenjeraša" tabele grčkog prvenstva, Kolososa sa Rodosa. Dimitris Janakopulos traži od FIBA i Evrolige da zaštite i njega i njegovo ulaganje u tim.

Panatinaikos izgubio o Kolososa sa Rodosa Izvor: X.com/amerikanos24tv/Instagram/dpg7000

Panatinaikos je doživio ponižavajući poraz od Kolososa sa Rodosa (97:102) u domaćem prvenstvu, pred svojim navijačima, protiv ekipe koja je ušla u halu OAKA kao jedna od dvije sa najslabim skorom (4-14).

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos (52) oglasio se odmah poslije utakmice i objavio ljutit "stori" na Instagramu, tražeći objašnjenja od FIBA i Evrolige da li može da se zaštiti. Uložio je ogroman novac u tim, budžet je 40 miliona evra, a ekipa bruka i sebe i klub koji vodi.

"U potpunosti razumijem da ugovori moraju da budu garantovani. U potpunosti razumijem da igrači moraju da budu zaštićeni. Ja i moja porodica smo to dokazali u svakoj vrsti biznisa kojim se bavimo, da poštujemo svakog zaposlenog. Ali zar ne bi trebalo da i Evroliga pokuša da zaštiti vlasnike kada treneri i igrači stvaraju takve probleme timu ili bilo kojoj kompaniji?", pitao se Janakopulos dok je išao kolima iz dvorane.

Ogromna kriza potresa PAO

Najefikasniji igrači Panatinaikosa protiv Kolososa bili su Džedi Osman sa 19 poena, Kendrik Nan sa 15 (3/8 za tri), Rišon Houlms sa 12, Huančo Ernangomez sa 11, ali ništa nije pomoglo da ekipa Ergina Atamana izbjegne blamažu. Goste je do čuda predvodio američki krilni košarkaš Tevin Mek sa 19 poena.

Velika kriza očigledno drma ekipu Ergina Atamana, pa više nije iznenađenje ni da izgubi u domaćem prvenstvu, u kojem ima skor 15-3 i u pretprošlom kolu izgubila je od Arisa, 95:102. U Evroligi za sobom ima veoma bolan poraz protiv Fenerbahčea, košem Vejda Boldvina u zadnjoj sekundi, a prošle sedmice je doživjela pravi šamar na gostovanju Partizanu u Beogradskoj areni.

U grčkom prvenstvu Panatinaikos zaistaje tri pobjede za vodećim Olimpijakosom (18-0), dok u Evroligi ima učinak 16-12 i na devetom je mjestu, poziciju iznad Crvene zvezde sa istim učinkom. Za prvoplasiranim Fenerbahčeom "zeleni" u EL zaostaju četiri pobjede, jer je tim Šarunasa Jasikevičijusa na vrhu sa skorom 20-7.

Tagovi

KK Panatinaikos košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC