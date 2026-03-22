Real Madrid obrukao Barselonu u njenoj kući: Jedno od najvećih poniženja u istoriji El Klasika

Autor Mladen Šolak
Real Madrid deklasirao Barselonu na njenom terenu. Toliko je bio ubedljiv da je potrebno decenijama unazad kopati po istoriji El Klasika

Real Madrid razbio Barselonu u El Klasiku Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Real Madrid je dominantno pobijedio Barselonu 95:76 u 23. kolu španskog prvenstva i učvrstio vodeću poziciju ostvarivši skor 21-2. Toliko je bio uporan da je ostvario treću najubjedljiviju pobjedu u istoriji El Klasika.

Barselona je ostala na četvrtom mjestu sa učinkom 15-8 i veoma će je zaboljeti šamar koji je pretrpjela u svojoj kući, u kojoj je samo u drugoj četvrtini primila čak 36 poena (15:36). Igrači Reala raspodijelili su poene, pa je Fakundo Kampaco ubacio 15 (uz pet asistencija), Gabrijele Proćida 14, Mario Hezonja (na slici) 13, Teo Maledon i Trej Lajls po 11.

Najubjedljiviju pobjedu u istoriji El Klasika Real je ostvario 1968. godine, kada je pobijedio 23 razlike u Barseloni. Druga najveća razlika je "plus 20" u finalu plej-ofa 2016, kada je Serhio Ljulj predvodio Madriđane sa 20 poena.

U poraženom timu je najefikasniji bio Jan Veseli, ali sa svojih 15 poena nije mogao da promijeni stanje na terenu i da spriječi ubjedljiv poraz. Zaigrao je za domaćina i srpski biser Nikola Kusturica i proveo na terenu tri minuta, tokom kojih je promašio jedan šut za dva poena.

Subotnjom pobjedom, Real se revanširao Barseloni za poraz u prvom dijelu sezone i razjasnio svima ko će biti prvi favorit za osvajanje titule šampiona Španije. Trijumf u Barsi je deveti u nizu za tim Serđa Skariola i njim je zadržao četiri pobjede prednosti u odnosu na drugoplasiranu Valensiju.

  • Barselona: Panter 9, Markos 3, Kel, Veseli 15, Brizuela 7, Satoranski 5 (4 as), Ernangomez 6, Fal 4, Klajburn 14, Šengelija 2, Kusturica, Para 11
  • Real Madrid: Lajls 11, Abalde 3, Kampaco 15 (5 as), Proćida 14, Hezonja 13, Maledon 11, Dek 4, Garuba 6, Tavares 5, Ljulj 3, Feliz 4, Len 6.

