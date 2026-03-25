Saigrač Nikole Jovića dobio dijete sa ljepoticom iz BiH

Autor Dragan Šutvić
Košarkaš Majamija Normaln Pauel nedavno je dobio ćerku sa Bosankom Belmom Alić.

Saigrač Nikole Jovića dobio dijete sa ljepoticom iz BiH Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia, Screenshot/Instagram/@bellaliic

Košarkaš Majamija Norman Pauel već duže vremena je u romantičnom odnosu sa Belmom Alić iz Bosne i Hercegovine. Belma već duže vremena živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a par je nedavno dobio i dijete.

Jedan od najboljih košarkaša Majamija i saigrač Nikole Jovića, nedavno se na društvenim mrežama pohvalio prinovom u porodici. Par je dobio ćerku Elaru Amur Pauel.

Belma je duže vremena podrška Normanu, koji je na nedavno održanom Ol-staru prvi put dobio priliku da zaigra među najboljim košarkašima NBA lige. Ujedno, riječ je o košarkašu koji je 2019. sa Torontom postao šampion, a tokom karijere igrao je i u Portlandu, u Klipersima od 2022. do 2025, a od ljeta je saigrač Nikole Jovića u Majamiju.

Pauel bilježi 22,3 poena po meču, ima i 3,6 skokova, 2,6 podeljenih loptu i 1,2 ukradene lopte. Do sada je odigrao 53 utakmice, dok je na terenu provodio nešto više od 30 minuta. Zanimljivo je i to da Norman pored američkog ima i državljanstvo Jamajke, te bi za nju mogao da nastupa u budućnosti.

