Saigrač Nikole Jovića dobio dijete sa ljepoticom iz BiH

Košarkaš Majamija Normaln Pauel nedavno je dobio ćerku sa Bosankom Belmom Alić.

Košarkaš Majamija Norman Pauel već duže vremena je u romantičnom odnosu sa Belmom Alić iz Bosne i Hercegovine. Belma već duže vremena živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a par je nedavno dobio i dijete.

Jedan od najboljih košarkaša Majamija i saigrač Nikole Jovića, nedavno se na društvenim mrežama pohvalio prinovom u porodici. Par je dobio ćerku Elaru Amur Pauel.

Belma je duže vremena podrška Normanu, koji je na nedavno održanom Ol-staru prvi put dobio priliku da zaigra među najboljim košarkašima NBA lige. Ujedno, riječ je o košarkašu koji je 2019. sa Torontom postao šampion, a tokom karijere igrao je i u Portlandu, u Klipersima od 2022. do 2025, a od ljeta je saigrač Nikole Jovića u Majamiju.

Pauel bilježi 22,3 poena po meču, ima i 3,6 skokova, 2,6 podeljenih loptu i 1,2 ukradene lopte. Do sada je odigrao 53 utakmice, dok je na terenu provodio nešto više od 30 minuta. Zanimljivo je i to da Norman pored američkog ima i državljanstvo Jamajke, te bi za nju mogao da nastupa u budućnosti.

