NBA košarkaš pričao o teoriji zavjere: "Mislim da nismo sletjeli na Mjesec"

NBA košarkaš Derik Vajt dao je zanimljivu izjavu o čuvenom sletanju na Mjesec i tako je podigao buru na društvenim mrežama.

Derik Vajt (31) igra odličnu sezonu sa Bostonom, trenutno su drugi na tabeli Istoka (47-24) i čekaju da krene plej-of. Za to vrijeme američki plejmejker pričao o jednoj temi koja je izazvala buru na društvenim mrežama. Govorio je o čuvenom slijetanju na Mjesec i kako u to uopšte ne vjeruje.

"Ne bih sebe nazvao teoretičarem zavjere. Ali, mislim da su zanimljive. Volim da se raspravljam i svidio mi se tvit jednog komičara koji je napisao 'da li mislite da vlast govori istinu u 100 odsto slučajeva?'. To mi je bilo baš smiješno. Mazula je pričao nedavno i o slijetanju na Mjesec. Ja mislim da mi nismo sletjeli na Mjesec. Jedan sam od onih koji ne vjeruje u to. Vjerovatno jesmo, ne znam, ali smatram da nismo. Imam još neke teorije zavjere, možda sada nije pravo vrijeme da ih sada izlažem", rekao je Vajt u svom podkastu.

Njegove riječi odjeknule su i pokrenule polemiku. Navijači se međusobno svađaju oko njegovih riječi. Ima onih koji ga podržavaju i onih koji tvrde da bi trebalo da ćuti i da ne iznosi više slične stvari...

“I don’t think we did… I’m a non-moon landing guy.”pic.twitter.com/HU5yHBl9vy — White Noise Podcast w/Derrick White (@whitenoisepod_)March 23, 2026

Šta znamo o slijetanju na Mjesec?

Slijetanje na Mjesec dogodilo se 20. jula 1969. godine. Misija "Apola 11" i NASA trajala je osam dana i na Mjesec je navodno sletjela tog 20. jula.

Posadu su predvodili Nil Armstrong, Majkl Kolins i Baz Oldrin. Na osnovu toga napravljeno je i nekoliko filmova sa istom tematikom. Ali, ima i onih koji tvrde da je sve to "namješteno", među kojima je i Vajt.

