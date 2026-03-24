Strašna povreda u NBA ligi, na nosilima iznesen sa parketa (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Košarkaš Golden Stejta Mozes Mudi doživio je tešku povredu na utakmici protiv Dalasa, sve je odmah stalo.

mozes mudi kosarkas golden stejta dozivio tesku povredu u nba Izvor: X/@BleacherReport/Printscreen/X/MasterLockz

Strašna povreda košarkaša Golden Stejta Mozesa Mudija (23) u NBA ligi. Na utakmici protiv Dalasa je doživio povredu zbog koje je izvjesno završio sezonu i možda će morati i na operaciju. Sve se dogodilo bez ikakvog kontakta što dodatno zabrinjava. U momentu kada je krenuo da zakuca.

Mudi je ukrao loptu u posljednjem minutu produžetka, krenuo je sam na koš i samo se čekalo da završi akciju. Htio je da zakuca, skočio je i onda je samo pao kao "pokošen". Na snimcima se vidi da mu je koljeno "propalo" i da je došlo do ozbiljne povrede ligamenata.

Sve je odmah stalo, ljekari su utrčali na teren i nažalost na nosilima je morao da bude iznesen. To je samo potvrda koliko je situacija ozbiljna. Očekuju se dodatni pregledi, snimci i sve što je potrebno kako bi se ustanovilo tačno šta je u pitanju. Teška povreda u trenutku kada je meč bio manje-više riješen. Među prvima mu je prišao Drejmond Grin i zagrlio ga dok je bio na kolicima/nosilima.

Težak udarac za beka Voriorsa i čovjeka koji je dobio još veću minutažu od kada se povrijedio Stef Kari. Voriorsi će se za plej-of NBA lige boriti preko plej-in turnira, samo je pitanje sa koje pozicije. Trenutno su 10. sa skorom 34-38, ispred su Portland (36-37) i Klipersi (36-36), dok sedmu poziciju drži Finiks (40-32). Da vas upozorimo na vrijeme, snimak povrede je uznemirujući...

