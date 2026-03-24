Drejmond Grin se svađao sa navijačima u NBA ligi: Ovo je ABA šampionat!

Drejmond Grin se svađao sa navijačima u NBA ligi: Ovo je ABA šampionat!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Drejmond Grin je tokom utakmice između Golden Stejta i Atlante imao i zanimljivo dobacivanje sa fanovima Hoksa.

drejmond grin vikao da je atlanta tim za aba Izvor: Printscreen/X/BrickCenter

Drejmond Grin je veliki šampion, ali u isto vrijeme i igrač pun kontroverzi. Više se priča o njegovim nesportskim potezima, udaranju igrača, svađama sa navijačima i svemu tome nego o svemu što je uradio na terenu. Tako je i tokom meča sa Atlantom imao i mali verbalni obračun sa njihovim navijačima.

Košarkaš Golden Stejta i čovjek koji je sa "ratnicima" osvojio četiri titule u NBA ligi je imao jasnu poruku za fanove Hoksa. Prozivao ih je tokom meča iako je Atlanta dobila tu utakmicu (126:110).

"Šta je to koji đavo? Ovo je ABA šampionat. ABA šampionat. Hoćete da vam dam neki moj prsten? Okej, daću vam jedan moj prsten", odgovorio je Grin.

Da odmah pojasnimo da Grin nije aludirao na ABA ligu i regionalno takmičenje već na to je 1976. godine došlo do spajanja između dvije lige. Između američke košarkaške lige ABA (American Basketball Association) i Nacionalne košarkaške lige (National Basketball Association). Pregovori oko toga vodili su se čak šest godina, počeli su 1970. i završeni su tek 1976.godine i tako je nastala NBA liga.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets

