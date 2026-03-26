Jokić ispisao istoriju NBA lige: Niko nikad ovo nije uspio, možda konačno shvate koliko su se ogriješili o Srbina

Nikola Jokić postao je prvi igrač u istoriji NBA lige sa dva nestvarna tripl-dabl učinka, ali je već otpisan u MVP trci.
Nikola Jokić dominira, ispisuje nove stranice istorije, iako je u Americi otpisan iz MVP trke. Mnogi stručnjaci, pa čak je i na sajtu NBA lige tek na trećem mjestu, ali dobro. Možda shvate konačno koliko su se ogriješili o Srbina koji je u pobjedi Denvera protiv Dalasa (142:135) upisao brutalan tripl-dabl - 23 poena, 21 skok i 19 asistencija.
I NBA liga se oglasila zbog nestvarnog srpskog centra koji je postao prvi igrač u istoriji lige koji je na dvije uzastopne utakmice imao mečeve sa 15+ poena, 15+ skokova i 15+ asistencija. Dakle, niko nikada nije imao takve brojke.
Nikola je u prethodnom meču protiv Finiksa imao sjajnu partiju (23, 17sk, 17as) i na njegovim krilima Denver ide ka direktnom mjestu u plej-ofu. Djeluje da je samo pitanje sa koje pozicije će to biti. Možda ovakvi podaci budu dovoljni da i u Americi shvate ko je zaista najkorisniji igrač u ligi (MVP)...
NIKOLA JOKIĆ RECORDED A MONSTER TRIPLE-DOUBLE IN DENVER'S WIN!— NBA (@NBA)March 26, 2026
23 PTS
21 REB
19 AST
Jokić, who had 23 PTS, 17 REB, and 7 AST last night vs. PHX, is now the first player in NBA HISTORY to total back-to-back games with 15+ PTS, 15+ REB, and 15+ ASTpic.twitter.com/2PE4BDZg7n
Rezultati:
- Detroit - Atlanta 129:130 (poslije produžetka)
- Indijana - LA Lejkers 130:137
- Filadelfija - Čikago 157:137
- Boston - Oklahoma 119:109
- Klivlend - Majami 103:120
- Memfis - San Antonio 98:128
- Juta - Vašington 110:133
- Minesota - Hjuston 110:108 (poslije produžetka)
- Denver - Dalas 142:135
- Golden Stejt - Bruklin 109:106
- Portland - Milvoki 130:99
- LA Klipers - Toronto 119:94