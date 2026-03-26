Jokić ispisao istoriju NBA lige: Niko nikad ovo nije uspio, možda konačno shvate koliko su se ogriješili o Srbina

Bojan Jakovljević
Nikola Jokić postao je prvi igrač u istoriji NBA lige sa dva nestvarna tripl-dabl učinka, ali je već otpisan u MVP trci.

Nikola Jokić prvi igrač u NBA istoriji sa 15+ poena, skokova i asistencija na dva meča u nizu Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić dominira, ispisuje nove stranice istorije, iako je u Americi otpisan iz MVP trke. Mnogi stručnjaci, pa čak je i na sajtu NBA lige tek na trećem mjestu, ali dobro. Možda shvate konačno koliko su se ogriješili o Srbina koji je u pobjedi Denvera protiv Dalasa (142:135) upisao brutalan tripl-dabl - 23 poena, 21 skok i 19 asistencija.

I NBA liga se oglasila zbog nestvarnog srpskog centra koji je postao prvi igrač u istoriji lige koji je na dvije uzastopne utakmice imao mečeve sa 15+ poena, 15+ skokova i 15+ asistencija. Dakle, niko nikada nije imao takve brojke.

Nikola je u prethodnom meču protiv Finiksa imao sjajnu partiju (23, 17sk, 17as) i na njegovim krilima Denver ide ka direktnom mjestu u plej-ofu. Djeluje da je samo pitanje sa koje pozicije će to biti. Možda ovakvi podaci budu dovoljni da i u Americi shvate ko je zaista najkorisniji igrač u ligi (MVP)...

Rezultati:

  • Detroit - Atlanta 129:130 (poslije produžetka)
  • Indijana - LA Lejkers 130:137
  • Filadelfija - Čikago 157:137
  • Boston - Oklahoma 119:109
  • Klivlend - Majami 103:120
  • Memfis - San Antonio 98:128
  • Juta - Vašington 110:133
  • Minesota - Hjuston 110:108 (poslije produžetka)
  • Denver - Dalas 142:135
  • Golden Stejt - Bruklin 109:106
  • Portland - Milvoki 130:99
  • LA Klipers - Toronto 119:94

Možda će vas zanimati

