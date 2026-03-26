Jokić ispisao istoriju NBA lige: Niko nikad ovo nije uspio, možda konačno shvate koliko su se ogriješili o Srbina

Nikola Jokić postao je prvi igrač u istoriji NBA lige sa dva nestvarna tripl-dabl učinka, ali je već otpisan u MVP trci.

Nikola Jokić dominira, ispisuje nove stranice istorije, iako je u Americi otpisan iz MVP trke. Mnogi stručnjaci, pa čak je i na sajtu NBA lige tek na trećem mjestu, ali dobro. Možda shvate konačno koliko su se ogriješili o Srbina koji je u pobjedi Denvera protiv Dalasa (142:135) upisao brutalan tripl-dabl - 23 poena, 21 skok i 19 asistencija.

I NBA liga se oglasila zbog nestvarnog srpskog centra koji je postao prvi igrač u istoriji lige koji je na dvije uzastopne utakmice imao mečeve sa 15+ poena, 15+ skokova i 15+ asistencija. Dakle, niko nikada nije imao takve brojke.

Nikola je u prethodnom meču protiv Finiksa imao sjajnu partiju (23, 17sk, 17as) i na njegovim krilima Denver ide ka direktnom mjestu u plej-ofu. Djeluje da je samo pitanje sa koje pozicije će to biti. Možda ovakvi podaci budu dovoljni da i u Americi shvate ko je zaista najkorisniji igrač u ligi (MVP)...

Jokić, who had 23 PTS, 17 REB, and 7 AST last night vs. PHX, is now the first player in NBA HISTORY to total back-to-back games with 15+ PTS, 15+ REB, and 15+ ASTpic.twitter.com/2PE4BDZg7n — NBA (@NBA)March 26, 2026

