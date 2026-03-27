Ko je Nenad Jakovljević, novi srpski trener u Evroligi: Znamo ga po trofejima sa Zvezdom i reprezentacijom

Nenad Jakovljević će bar do kraja sezone voditi tim Virtusa iz Bolonje. On mijenja Duška Ivanovića, a u Srbiji ga dobro znaju.

Izvor: Valentino Orsini/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnji trener Crvene zvezde Duško Ivanović dobio je otkaz u ekipi Virtusa, a zamijenio ga je takođe bivši trener Crvene zvezde Nenad Jakovljević. Ovaj srpski stručnjak bio je asistent upravo Dušku Ivanoviću u Crvenoj zvezdi u sezonu 2022/23.

"Objavljujemo da će uloga glavnog trenera prvog tima biti povjerena gospodinu Nenadu Jakovljeviću, kome će pomagati Danijele Parente i Kristijan Fedrigo. Najbolje želje treneru Jakovljeviću i njegovom stručnom štabu do kraja sezone", naveo je slavni italijanski klub.

Ko je Nenad Jakovljević?

Ovaj 37-godišnjak iz Sremske Mitrovice je od 17. godine u italiji gdje je upisao fakultet i završio prvo političke nauke pa zatim magistrirao sportski marketing i menadžment. Tamo je počeo trenersku karijeru i prvo je vodio omladinske selekcije raznih timova.

Potom je bio trener Virtus Alto Garde, a onda je nakon epizode kao asistent u Bajernu narednih pet godina bio asistent i analitičar u Akila Basketu iz Trenta. Nakon toga je došao u Crvenu zvezdu gdje je kod Duška Ivanovića bio pomoćnik, kao i sada zu Virtusu.

Osvojio je sa Zvezdom sva tri trofeja, a u Virtusu je takođe bio pomoćnik i Luki Bankiju. Bio je dio reprezentacije Srbije gdje je radio za Svetislava Pešića tokom Svjetskog prvenstva 2023. Olimpijskih igara 2024. prethodnog Eurobasketa. To znači da ima srebro i bronzu sa nacionalnim timom.