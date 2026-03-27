Duško Ivanović dobio otkaz: Virtus doveo Srbina da ga mijenja u Evroligi

Nekadašnji trener Crvene zvezde Duško Ivanović otpušten od strane Virtusa iz Bolonje.

Košarkaški klub Virtus iz Bolonje saopštio je na zvaničnom sajtu kluba da se u finišu ligaškog dijela aktuelne sezone u Evroligi razilazi sa dosadašnjim trenerom, crnogorskim stručnjakom Duškom Ivanovićem. Pomalo neočekivano, Virtus je odlučio da otpusti Ivanovića samo nekoliko utakmica prije završetka takmičenja u društvu najboljih evropskih klubova.

Nekadašnji trener Crvene zvezde vodio je Virtus iz Bolonje tokom aktuelne sezone do učinka 13-20, koji očigledno nije zadovoljio ambicije italijanskog kluba. Ekipa iz Bolonje trenutno ima niz od četiri poraza u Evroligi, što je verovatno bio dodatan razlog za prekid saradnje.

"Virtus iz Bolonje objavljuje da je razriješio gospodina Duška Ivanovića dužnosti glavnog trenera prvog tima. Istovremeno, klub objavljuje da i pomoćni trener Nenad Trajković završava svoj mandat u ekipi Virtusa. Želimo da izrazimo svoju iskrenu zahvalnost treneru Ivanoviću na njegovom profesionalizmu, posvećenosti i napornom radu tokom njegovog mandata. Zahvalnost upućujemo i Nenadu Trajkoviću. Želimo im obojici sve najbolje u njihovim profesionalnim karijerama", navodi se u saopštenju.

Crnogorskog stručnjaka Duška Ivanovića na klupi Virtusa naslijediće srpski trener Nenad Jakovljević, koji je već veoma dobro upoznat sa situacijom u timu iz Bolonje jer je od 2023. godine pomoćnik u ovom timu. Njemu će biti ukazano povjerenje do kraja aktuelne sezone.

"Objavljujemo da će uloga glavnog trenera prvog tima biti povjerena gospodinu Nenadu Jakovljeviću, kome će pomagati Danijele Parente i Kristijan Fedrigo. Najbolje želje treneru Jakovljeviću i njegovom stručnom štabu do kraja sezone", dodao je italijanski klub.