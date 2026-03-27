Duško Ivanović dobio otkaz: Virtus doveo Srbina da ga mijenja u Evroligi

Duško Ivanović dobio otkaz: Virtus doveo Srbina da ga mijenja u Evroligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Nekadašnji trener Crvene zvezde Duško Ivanović otpušten od strane Virtusa iz Bolonje.

Košarkaški klub Virtus iz Bolonje saopštio je na zvaničnom sajtu kluba da se u finišu ligaškog dijela aktuelne sezone u Evroligi razilazi sa dosadašnjim trenerom, crnogorskim stručnjakom Duškom Ivanovićem. Pomalo neočekivano, Virtus je odlučio da otpusti Ivanovića samo nekoliko utakmica prije završetka takmičenja u društvu najboljih evropskih klubova.

Nekadašnji trener Crvene zvezde vodio je Virtus iz Bolonje tokom aktuelne sezone do učinka 13-20, koji očigledno nije zadovoljio ambicije italijanskog kluba. Ekipa iz Bolonje trenutno ima niz od četiri poraza u Evroligi, što je verovatno bio dodatan razlog za prekid saradnje.

"Virtus iz Bolonje objavljuje da je razriješio gospodina Duška Ivanovića dužnosti glavnog trenera prvog tima. Istovremeno, klub objavljuje da i pomoćni trener Nenad Trajković završava svoj mandat u ekipi Virtusa. Želimo da izrazimo svoju iskrenu zahvalnost treneru Ivanoviću na njegovom profesionalizmu, posvećenosti i napornom radu tokom njegovog mandata. Zahvalnost upućujemo i Nenadu Trajkoviću. Želimo im obojici sve najbolje u njihovim profesionalnim karijerama", navodi se u saopštenju.

Crnogorskog stručnjaka Duška Ivanovića na klupi Virtusa naslijediće srpski trener Nenad Jakovljević, koji je već veoma dobro upoznat sa situacijom u timu iz Bolonje jer je od 2023. godine pomoćnik u ovom timu. Njemu će biti ukazano povjerenje do kraja aktuelne sezone.

"Objavljujemo da će uloga glavnog trenera prvog tima biti povjerena gospodinu Nenadu Jakovljeviću, kome će pomagati Danijele Parente i Kristijan Fedrigo. Najbolje želje treneru Jakovljeviću i njegovom stručnom štabu do kraja sezone", dodao je italijanski klub.

Možda će vas zanimati

