"Tri puta mi se unio u lice": Luka Dončić poslije bezobrazluka rivala napravio haos na NBA meču

Luka Dončić je odigrao sjajan meč sa Bruklinom, ali ga na narednom neće biti jer je suspendovan poslije sukoba sa Nikom Klekstonom i Zairom Vilijamsom.

Luka Dončić je dominirao protiv Bruklina i postigao 41 poen, a sredinom treće četvrtine ušao je u sukob sa Zairom Vilijamsom iz redova Netsa.

Sukob se desio kada je u kontri Bruklin poveo 75:74, a onda je nakon tog zakucavanja Vilijams prišao Dončiću. Nakon što je Dončić prvo imao sukob sa centrom Nikom Klekstonom koji nije htio da mu se pomjeri, a zatim je odgurnuo i Zaira Vilijamsa.

Poslije toga je Vilijams udario Luku po grudima, a sudije su tada pogledale snimak i odlučile da dodijele Dončiću tehničku, ali takođe i Vilijamsu. Ipak pošto je ovo 16. tehnička za Luku on je automatski suspendovan za naredni meč sa Vašington Vizardsima. Pogledajte taj momenat:

S obzirom da je Dončiću ovo 62. meč koji je odigrao trebaju mu još samo tri da bi bio u konkurenciji za MVP nagradu, tako da ne djeluje da je u opasnosti.

Šta je Dončić rekao o tehničkoj?

"On mi je se unio u lice tri puta i samo sam htio da ga sklonim. Bila je to obostrana tehnička i ne znam šta bih rekao. Kažu da sam ga gurnuo, ali to je pretjerano. Očigledno da nije tako, ne znam šta bih vam još rekao", kratak je bio Dončić na pres konferenciji nakon meča.