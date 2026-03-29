Nikola Đurišić odigrao je veoma dobar meč u porazu Mege od FMP-a i pokazao da će biti veliko pojačanje u nastavku sezone.

Izvor: MN PRESS

Nikola Đurišić (22) vratio se u Srbiju poslije epizode u NBA ligi. Poslije prekida saradnje sa Atlantom riješio je da pokaže koliko zna i može i potpisao je ugovor sa Crvenom zvezdom. Ali, neće odmah igrati za tim Saše Obradovića, već će do kraja sezone biti dio Mege. Upravo je u dresu novog/starog kluba debitovao u ABA ligi ponovo i doživio poraz od FMP-a na svom terenu - 84:79.

Đurišić je, očekivano, privukao najveću pažnju u timu Vuleta Avdalovića. Na prvom meču je odigrao 29 minuta i bio je dosta dobar - 11 poena (2/4 za dva, 2/5 za tri, 1/3 sa penala), uz po četiri skoka i ukradene lopte, dvije asistencije i tri izgubljene lopte. Solidna Nikolina povratnička partija i pokazatelj da nije "zarđao" u Americi.

Vidi opis Đurišić dvocifren u prvom meču poslije duge pauze: Zaigrao u ABA ligi, ovo je pratila i Zvezda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Đurišić je posljednji meč u NBA ligi igrao 14. oktobra prošle godine, poslije toga je nosio dres filijale Hoksa i igrao je mečeve za njih. Nije dobio pravu minutažu ni šansu i odlučio je da se vrati u Evropu i da pokaže da može da igra na visokom nivou.

Kada je u pitanju lista strijelaca sa ovog meča, kod "pantera" su se istakli Filip Barna (21) koji se nažalost povrijedio u trećoj četvrtini, Lazar Stefanović (21, 8sk) i Džošua Skot (20, 4as). U Megi su najbolji bili Bogoljub Marković (16, 8sk, 6 izg.l) i Urban Kroflič (15, 4as, 4sk).