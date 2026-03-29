TUČA U ZENICI! Neslavan kraj gradskog derbija!

Ružne scene zeničkoj Areni nakon gradskog derbija u okviru Lige BIH za žene.

Košarkašice Džampera sa ubjedljivih 89:66 savladale su Zenicu u meču 22. kola Lige BIH.

Ovaj gradski derbi imao je ipak neslavan kraj pošto je nakon završetka meča došlo do tuče košarkašica na terenu.

Djelovalo je da će sve proći mirno pošto su se igračice jedne i druge ekipe najnormalnije pozdravile poslije utakmice, ali je onda tokom timskog pozdrava na centru došlo do sukoba dvije košarkašice koji se odmah proširio.

Nekoliko sekundi trajala je tuča na terenu, da bi na kraju članovi stručnih štabova i one smirenije igračice ipak smirile situaciju. Nakon

svega mogu se očekivati kazne za učesnike ovog nemilog događaja.