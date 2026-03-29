Dubai dobio pojačanje za Zvezdu: Golemac očekuje potpuno drugu priču u Beogradu

Trener Dubaija Jurica Golemac najavio je meč sa Crvenom zvezdom u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Dubai u Top 8 fazi ABA lige, a trener tima iz UAE Jurica Golemac očekuje potpuno drugačiji pristup rivala protiv koga su nedavno ubjedljivo slavili. Ova dva tima već imaju zavidno rivalstvo u regionalnom i evropskom takmičenju i "ulog" utakmice biće veliki.

U ovoj fazi sezone je svaka pobjeda bitna, pošto je raspored neumoljiv i tek nas očekuju ključne utakmice. "Ovaj drugi krug ABA lige, paralelno sa završnicom Evrolige, utakmice dolaze brzo, nema nijedne lake, svaka je na evroligaškom nivou. Očekujemo drugačiju utakmici, fizički bolju Zvezdu. Tad smo imali nešto više odmora od njih, sad smo na istom i sigurno će pokazati reakciju. Igraju dobro, moramo da odigramo muški i damo sve od sebe. Nema previše nepoznanica, četvrta utakmica koju igramo međusobno i očekujem dobar duel. Fizičke stvari moramo da radimo dobro kako bi bili u prilici da pobijedimo", rekao je Golemac za Meridian sport.

Analizirao je najveće adute rivala. "Ne može se izdvojiti jedna stvar. Zvezda ima odlične individualce, sve zavisi od dnevne inspiracije. Igrači su već u crvenom, s naše i njihove strane… Bitno je ko je u kakvom stanju, kakva će biti individualna inspiracija. Pokriveni su na svim pozicijama, vrše jak pritisak na ofanzivnoj tranziciji, tako da moraš da se vraćaš, da znaš ko je bolji u prodoru, na kojoj strani, ko je bolji u šutu… Moraš da zatvaraš i defanzivni skok, jer im ofanzivni daje dodatno samopouzdanje, posebno kod kuće kad se digne publika – obično kad ti skoče u napadu bude i trojka. To su stvari o kojima mora da se vodi računa, a ostalo je stvar individualne inspiracije".

Aleksa Avramović nije igrao protiv Zvezde u Sarajevu, ali se očekuje da konačno ima značajniju ulogu nakon svih pehova koji su ga zadesile ove sezone. Takođe, Mamadu Žaite je počeo sa treninzima...

"Sad su svi tu, vidjećemo koliko je ko spreman. Možda će sutra petorica biti van stroja…. Takav je dio sezone, svi su načeti, mentalni dio je veoma bitan i kako se sve to podnosi".