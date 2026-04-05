Prije sedam godina igrao ABA ligu, a Miško ga odveo na koledž

Hrvatski košarkaš Roko Prkačin seli se u NCAA, a na koledžu će biti među najstarijima i gotovo sigurno najiskusniji.

Izvor: MN Press/Dušan Milenković/ATA images

Najuticajniji košarkaški agentu u Evropi Miško Ražnatović oglasio se na društvenoj mreži "X" i otkrio tri transfera koja je već napravio za narednu sezonu. Koledž Pen Stejt ponovo će moći da računa na hrvatskog košarkaša Ivana Jurića, a za isti tim će naredne godine igrati Fransoa Vibo (21) koji je do sada nastupao za Po Ortez i Roko Prkačin (23) kojeg dobro znaju ljubitelji regionalne košarke.

Posebno je zanimljiv odlazak Prkačina na koledž, jer je to igrač koji ima već mnogo godina profesionalne karijere iza sebe. Prije nekoliko meseci Prkačin je proslavio 23. rođendan, zapravo je sada praktično već na pola puta do 24. rođendana, a tek se upušta u avanturu kakva je koledž košarka.

Prkačin je davne 2018. godine prekomandovan iz mlađih kategorija Cibone u prvi tim zagrebačkog kluba, a u avgustu iste godine pozajmljen je ekipi Rudeša sa kojom se takmičio u drugom rangu hrvatske košarke. Zbog odličnih izdanja na pozajmici Cibona ga je "povukla" nazad, pa je već u januaru 2019. godine debitovao u ABA ligi - pre više od sedam godina!

Gledajući samo ABA ligu, Prkačin je tokom malo više od tri sezone odigrao preko 60 mečeva u seniorskoj konkurenciji. Treba istaći da je 2022. godine napustio regionalnu košarku i počeo svoju inostranu karijeru - pa je jednu sezonu proveo u Đironi, jednu u Gran Kanariji, a trenutno nosi dres Nantera u Francuskoj.

U međuvremenu je Prkačin osvojio dva šampionata sa ekipom Cibone, kao i jedan Kup Hrvatske, a treba istaći i da je prije više od pet godina debitovao za seniorsku reprezentaciju svoje zemlje. Imajući u vidu bogato iskustvo koje je sticao prethodnih godina, igranje u NCAA ne bi trebalo da bude problem. Vidjećemo samo kako će se protivnici snaći protiv Roka Prkačina, koji će od nekih svojih saigrača biti stariji četiri godine.

Sin evroligaškog asa

Roko Prkačin je sin i nasljednik nekadašnjeg hrvatskog košarkaša Nikole Nikše Prkačina. Otac novog igrača koledža Pen Stejt svojevremeno je igrao za Split, Cibonu, Efes, Dinamo iz Moskve, Panatinaikos, ponovo Cibonu i na kraju Zagreb u kojem je završio karijeru.