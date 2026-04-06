Trener banjalučkog Reala za MONDO: Djeca su trebala na ekskurziju, a Savez nam rekao - igrajte ili ćete biti kažnjeni!

Povodom utakmice u kojoj su igračice Reala iz Banjaluke poražene 139:0 od Kozare nakon čega se oglasio i Košarkaški savez Republike Srpske, Aleksandar Marčeta trener banjalučkog tima iznio je svoje viđenje cijelog skandala.

Skandal u ženskoj košarci Republike Srpske i to u mlađim kategorijama!

Real iz Banjaluke je na završnom turniru u Gradišci izgubio 139:0, a potom je u žestokom saopštenju Košarkaškog saveza Republike Srpske, za opstrukciju igre i direktno kršenje principa fer-pleja među najmlađim sportistkinjama optužen trener Aleksandar Marčeta.

Trener Reala, potom se oglasio u ponedjeljak u izjavi za MONDO, nazvavši saopštenje KS RS "skandaloznim postupkom".

"Ovom prilikom se obraćam redakciji Mondo povodom skandaloznog postupka sto je uradio KSRS da treba da odigramo dvije utakmice pod drugim okolnostima i drugim pravilima jer u suprotnom klub ce biti kažnjen. Dosta naših košarkašica je trebalo da ide na ekskurziju subota na nedjelju i par roditelja i učiteljica su iznijeli mišljenje da ne treba da se igra jer se djeca mogu povrijediti. Pritom je majka jedne curice izjavila da je mnogo da djeca igraju dvije uzastopne utakmice u takvom intenzitetu", rekao je Marčetić.

Osvrnuo se potom i na rezultat meča protiv Kozare (139:0).

"Naravno ovo nije mjerodovan rezultat jer smo mi druga najbolja ekipa takmičenja, kod nas s tom djecom radi Drago Karalić (na fotografiji), najveće ime košarke u Bosni i Hercegovini. Što znači kad je protivnik vidio da mi nećemo da postižemo koš i umaramo trebao je na fer-plej da postigne 30 poena, mi bi dali 15 poena i priveli bi kraju utakmicu. Sve vam je jasno kad ekipa želi da postigne 139 poena ekipi koja šeta po terenu, kako su tek onda dogovarali utakmicu".

Prema njegovim riječima, išao je na razgovor u Košarkaški savez Republike Srpske prije završnog turnira, ali nije naišao na razumijevanje.

"Kad sam došao u Savez da razgovaram sa sekretarom Bobanom Stanojevićem da pitam jel može da ne igramo jer imamo problem i oko ekskurzije itd. odgovor je bio MOŽE ALI ĆETE BITI KAŽNJENI. Kad sam postavio pitanje na kom principu je bilo žrijebanje odgovor sam dobio kakvo žrijebanje zar ne vidiš da je KK Trebinje odustalo! Da bi neko iz Saveza iz druge kancelarije dobacio, pa po Bergeru je žrijeb, tako da je Boban Stanojević odgovorio: 'Eto sad znaš, po Bergeru' i krenuo iz čista mira da me izbacuje iz Saveza i kaže dosta mi je tvojih teorija zavjere, popeo si se na glavu meni i mnogima. Onda sam mu odgovorio finim i uljudnim tonom da sam došao da razgovaram. Po Bergeru prvi par turnira u slučaju otkazivanja jedne ekipe igra drugopasirana i trećeplasirana ekipa po plasmanu Područnog košarkaškog odbora. Mi smo bili drugoplasirani a Feniks trećeplasirani. Da bi po rasporedu morali da igaju prvi i drugi jer je Savez očigledno dozvolio ekipama Kozare i Feniksa da se dogovore. Ovo nije revolt našeg kluba nego da se radi po propisu a ne vezama i slobodnoj volji dva kluba, što treći saznaje dva dana pred prvenstvo".

Marčeta je izrazio žaljenje zbog svega što se desilo, ali je istakao da dio krivice snosi Savez, koji mora početi da radi odgovornije i ozbiljnije.

"Mene Savez nikada za 11 godina nije kontaktirao ni pitao jel ima problema, je li sve ok, samo stigne mejl za plaćanje šta treba, neka se malo posvete svim klubovima, selekcijama jer iz godine u godinu sve nas je manje. Sve vam je jasno kakvo je stanje i šta se sve radi kad na finalni turnir neće da dođu četiri ekipe. Meni je zaista žao što se ovo desilo od utakmice i završnog turnira ali ovo će možda staviti sad veću odgovornost i ozbiljnost kod nadležnih", zaključio je trener igračica banjalučkog Reala.

