Košarkaški savez Republike Srpske o skandalu u Gradišci: Igračice iz Banjaluke opstruisale meč po nalogu trenera!

Košarkaški savez Republike Srpske (KS RS) izdao je u ponedjeljak saopštenje u kojem je oštro osudio ponašanje ekipe KK Real iz Banjaluke na utakmici Finalnog turnira za mlađe pionirke.

Izvor: Promo/KSRS

Savez je saopštio da je upoznat sa nemilim događajem i izrazio iznenađenje činjenicom da je, po svemu sudeći, došlo do namjerne opstrukcije igre od strane banjalučkih igračica, i to po nalogu trenera ekipe Aleksandra Marčete.

Iako je utakmica formalno okončana i turnir završen, Savez smatra da je način na koji je ekipa KK Real nastupila predstavljao ozbiljno narušavanje regularnosti takmičenja i direktno kršenje principa fer-pleja, koji je temelj svakog sportskog nadmetanja.

"Ovakvo ponašanje je u suprotnosti sa osnovnim principima sporta i vaspitnom ulogom trenera, kao i sa važećim pravilima sistema takmičenja Košarkaškog saveza Republike Srpske", navodi se u saopštenju.

KS RS posebno je istakao da je fer-plej ključna vrijednost u odrastanju mladih sportista, te da poštovanje protivnika, pravila i same igre šalje pravu poruku djeci i mladima. Svako odstupanje od tih principa podriva povjerenje u sport kao zdravo i vaspitno okruženje.

U saopštenju je naglašeno da je riječ o najosjetljivijoj i najmlađoj kategoriji djevojčica, koje su stavljene u poziciju da, po nalogu odraslih (trenera), učestvuju u opstrukciji takmičenja.

Savez očekuje zvanične izvještaje službenih lica sa utakmice, nakon čega će biti utvrđene sve činjenice.

"Biće izvršena detaljna analiza cijelog slučaja, a nadležni organi Saveza donijeće odluke u cilju zaštite regularnosti takmičenja, interesa mladih sportista i integriteta košarke u Republici Srpskoj", istaknuto je u saopštenju koje je potpisao generalni sekretar KS RS Bogdan Stanojević.

Podsjetimo, košarkašice banjalučkog Reala su u meču završnice prvenstva RS za omladinske selekcije poražene od Kozare u gradiškoj Areni rezultatom 139:0!

Ekipa iz grada na Savi redom je po četvrtinama postizala 34, 48, 28 i 29 poena, dok sa druge strane igračice Reala nikako nisu uspjele da stignu do koša, uputivši samo deset šuteva za cijelu utakmicu!?

