KK Crvena zvezda navodno je zainteresovana za igrača Baskonije koji je nedavno odigrao sjajan meč upravo protiv crveno-bijelih.

Sezona u Evroligi je u punom jeku, ali spekulacije o potencijalnim transferima ne prestaju. Iako će dešavanja na ljetnoj pijaci i te kako zavisiti od raspleta na košarkaškim terenima, još jedno ime se dovodi u vezu sa ekipom Crvene zvezde. Kako je prenio, italijanski novinar Mateo Andreani, crveno-bijeli su navodno zainteresovani za aktuelnog igrača Baskonije Trenta Foresta.

Kako se navodi, nije samo beogradski tim u igri za potpis američkog pleja, ali nisu otkrivena imena ostalih klubova. Forest je ove sezone u dresu Baskonije bilježio 10,7 poena, 4,3 asistencije i 2,8 skokova, a posebno se istakao partijom upravo protiv Crvene zvezde kada je postigao 31 poen.

Spekulacije oko Kodija Milera-Mekinatajera

Crvena zvezda našla zamjenu za Kodija? Italijani lansirali ekskluzivu

Prvi plej Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer je čvrsto fokusiran na teren, ali je njegov agent navodno bio na pregovorima sa predstavnicima Olimpijakosa. Naravno, to ne mora ništa da znači, ali su grčki mediji nedavno prenijeli da je Amerikanac jako blizu potpisa.

"Prema informacijama do kojih smo došli Mekintajer je vrlo blizu potpisivanja višegodišnjeg ugovora sa Olimpijakosom, sa velikom platom. Nije još gotovo, pregovori su u toku i ostalo je da se riješe još neki uslovi prije formalizacije", navodi se na sajtu "backdoorpodcast".

Mekintajer u Evroligi ima prosjek od 12,5 poena, 7,4 asistencije i 4,5 skokova po meču uz prosečan indeks korisnosti od 14,9.

Crvena zvezda na poziciji pleja ima još Stefana Miljenovića i Jaga Dos Santosa koji je često kritikovan zbog svojih oscilirajućih partija...