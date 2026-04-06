Saša Obradović pred važan meč sa Parizom u Evroligi otkrio gdje leže problemi Crvene zvezde

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je očekivanja pred novi, važan meč svog tima u Evroligi.

Crvena zvezda dočekuje Pariz u 36. kolu Evrolige. Susret je na programu u utorak u 20 sati u Beogradskoj areni, a pobjeda crveno-bijelih je preko potrebna kako bi tim obezbijedio što bolju poziciju pred nokaut fazu elitnog takmičenja. Međutim, neće biti lako, a to je potvrdio i trener Saša Obradović koji je u obraćanju medijima istakao probleme koje tim ima.

Postavljanje pitanje kratke rotacije postala je svakodnevica za Sašu Obradovića. Trener Zvezde morao je da objasni odluke na terenu: "Ne razumijem zašto se stalno insistira na pitanju kratke rotacije. Naši glavni igrači igraju mnogo, a mi zapravo razmišljamo kako da određenim igračima povećamo minutažu. Pokušavao sam to da objasnim unutar četiri zida, ali nije lako prenijeti riječima... Da je neko bio uključen u proces sa nama, mnogo bi mu bilo jasnije zašto donosimo takve odluke", rekao je.

Problemi u odbrani su koštali Crvenu zvezdu boljih rezultata u nekim prethodnim mečevima, pa je to stavka na koju je trener crveno-bijelih posebno obradio pažnju. "Analiza nam je dala određene smjernice. U odbrani nismo dovoljno dobro komunicirali i to su oni iskoristili da nas zbune. U poređenju sa prošlim trenerom, sada su još brži i agresivniji. Ključ je u fokusu i pozitivnoj energiji, posebno kako bismo kontrolisali prvih 10 sekundi njihovog napada. Takođe, zagradi oko koša - to su dvije stvari koje svako mora da sprovede ako želimo da ostvarimo pobjedu", rekao je trener crveno-bijelih.

Poslije poraza od Partizana u elitnom takmičenju, Zvezda je bila ubjedljiva protiv Igokee. "Odigrali smo solidno u Laktašima nakon derbija, ali taj meč mora da ostane iza nas - ne smijemo ga prenijeti u naredni susret. Sada smo na ključnoj liniji, pred nama je odlučujuća utakmica i potrebna nam je podrška publike. Veoma je važno da imamo našeg 'šestog igrača' u dvorani", rekao je Obradović.

Džared Batler nije odigrao sjajno protiv Parizana, a s obzirom na to da je važan igrač crveno-bijelih, trener Obradović analizirao je njegov doprinos. "Malo smo razgovarali - vidjeli smo da se on sam previše opteretio. Treba mu pružiti podršku kroz jednostavne informacije i postavljati ga u situacije u kojima se osjeća komforno. Ipak, konačnu odluku mora da donese sam i da živi s njom, bilo da se pokaže kao promašaj ili pogodak. To kratko pamćenje ne smije da potraje predugo. Meč se ne može dobiti uz angažman samo jednog ili dva igrača - cijeli tim mora da bude uključen. Svaki šut sada igra ključnu ulogu, a mentalno je izazovnije zbog situacije u kojoj se nalazimo."

U ekipi Pariza i drugu sezonu sjajno igra Nadir Hifi, pa će ključ pobjede biti i kontrola omalenog košarkaša. "Mislim da svi pričaju o njemu. Momak izgleda nestvarno na terenu i šta god da radiš u odbrani, teško ga je zaustaviti. Pogotovo sa tim šutevima i bacanjima unazad. On je ključan ne samo zbog velikog procenta šuta, već zato što svojom igrom oslobađa njihove centre koji onda lakše skaču. Ide i lijevo i desno, osnova je da mu maksimalno otežamo te perimetar šuteve."

