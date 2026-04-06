logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stefan Miljenović progovorio o šansama u Crvenoj zvezdi: "Spreman sam na bilo koju minutažu"

Stefan Miljenović progovorio o šansama u Crvenoj zvezdi: "Spreman sam na bilo koju minutažu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović kratko je govorio o svojoj minutaži u crveno-belom timu

Stefan Miljenović progovorio o šansama u Crvenoj zvezdi: "Spreman sam na bilo koju minutažu" Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović brzo je postao miljenik navijača, ali je jasno da je bivšem igraču Mege potrebno još iskustva. Zbog toga je veći broj minuta pripao Kodiju Miler-Mekintajeru, Džeredu Batleru, pa i Jagu dos Santosu. U Evroligi Miljenović igra tek 7,2 minuta, pa je zbog toga bio upitan da li zaslužuje više vremena na terenu?

"Sve zavisi od trenera i kako on vidi utakmicu. Ja sam spreman na bilo koju minutažu, a moj zadatak je da napredujem i da pomognem timu", odgovorio je Miljenović koji u regionalnom takmičenju igra 17,4 minuta i bilježi 7,6 poena i po 2,1 skok i podijeljenih lopti.

Miljenović je zbog toga dobio priliku u prvom derbiju u karijeri i to evroligaškom. "Sigurno da je taj prvi derbi u mojoj karijeri značio mnogo, nije išlo baš onako kako sam želio, ali šta je tu je - idemo dalje. Sada je fokus na Parizu, to je najbitnije."

Nema sumnje da Saša Obradović u budućnosti računa na Miljenovića. Zbog toga ga je i u poredio sa jednim od najpoznatijih evroligaških imena Metjuom Strazelom. "Rekao je to i meni, Strazel je dobar igrač, vjerovatno smo negdje slični kao igrači. Ništa, još imam dosta prostora za napredak, ali želim da pokažem mnogo i biću spreman već sutra."

Kad je u pitanju važan evroligaški meč, koji je na programu u utorak od 20 sati u Beogradskoj areni protiv Pariza, Miljenović je rekao: "Moramo kontrolisati njihov napad, birati pametne šuteve i čim damo poene odmah se vratiti u odbranu. Oni vole da trče, tako da moramo zaustaviti kontru i iz naših dobrih napada držati kontrolu."

U slučaju da bude dio tima i u meču protiv Pariza, Miljenović je spreman za borbu sa brzim Nadirom Hifijem. "Uvijek sam spreman i u dobroj kondiciji. Moram biti agresivan na njemu, ne dozvoliti mu lake šuteve - ako ga budem čuvao, to mnogo znači za nas", zaključio je Stefan Miljenović.

Bonus video: 

Pogledajte

01:06
Stefan Miljenović pred meč sa Virtusom
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC