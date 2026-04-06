Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović kratko je govorio o svojoj minutaži u crveno-belom timu

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović brzo je postao miljenik navijača, ali je jasno da je bivšem igraču Mege potrebno još iskustva. Zbog toga je veći broj minuta pripao Kodiju Miler-Mekintajeru, Džeredu Batleru, pa i Jagu dos Santosu. U Evroligi Miljenović igra tek 7,2 minuta, pa je zbog toga bio upitan da li zaslužuje više vremena na terenu?

"Sve zavisi od trenera i kako on vidi utakmicu. Ja sam spreman na bilo koju minutažu, a moj zadatak je da napredujem i da pomognem timu", odgovorio je Miljenović koji u regionalnom takmičenju igra 17,4 minuta i bilježi 7,6 poena i po 2,1 skok i podijeljenih lopti.

Miljenović je zbog toga dobio priliku u prvom derbiju u karijeri i to evroligaškom. "Sigurno da je taj prvi derbi u mojoj karijeri značio mnogo, nije išlo baš onako kako sam želio, ali šta je tu je - idemo dalje. Sada je fokus na Parizu, to je najbitnije."

Nema sumnje da Saša Obradović u budućnosti računa na Miljenovića. Zbog toga ga je i u poredio sa jednim od najpoznatijih evroligaških imena Metjuom Strazelom. "Rekao je to i meni, Strazel je dobar igrač, vjerovatno smo negdje slični kao igrači. Ništa, još imam dosta prostora za napredak, ali želim da pokažem mnogo i biću spreman već sutra."

Vidi opis Stefan Miljenović progovorio o šansama u Crvenoj zvezdi: "Spreman sam na bilo koju minutažu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Kad je u pitanju važan evroligaški meč, koji je na programu u utorak od 20 sati u Beogradskoj areni protiv Pariza, Miljenović je rekao: "Moramo kontrolisati njihov napad, birati pametne šuteve i čim damo poene odmah se vratiti u odbranu. Oni vole da trče, tako da moramo zaustaviti kontru i iz naših dobrih napada držati kontrolu."

U slučaju da bude dio tima i u meču protiv Pariza, Miljenović je spreman za borbu sa brzim Nadirom Hifijem. "Uvijek sam spreman i u dobroj kondiciji. Moram biti agresivan na njemu, ne dozvoliti mu lake šuteve - ako ga budem čuvao, to mnogo znači za nas", zaključio je Stefan Miljenović.

Bonus video:

Pogledajte 01:06 Stefan Miljenović pred meč sa Virtusom Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)