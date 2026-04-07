Penjaroju ne zanima što nemaju šanse u Evroligi: Trener Partizana motivisan pred meč sa Efesom

Trener Partizana Đoan Penjaroja sa velikim respektom govorio je o narednom rivalu koji igra sezonu za zaborav.

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Efesa u sredu od 19.30, u okviru 36. kola Evrolige. Crno-bijeli će pokušati da nastave pobjedonosni niz, pošto su u elitnom takmičenju vezali šest trijumfa i tako oborili rekord kluba.

Turski tim igra jednu od najlošijih sezona u istoriji i nalazi se na pretposljednjem mjestu na tabeli sa skorom 10-25, ali to ne smije da zavara izabranike Đoana Penjaroje. Za vikend su poraženi od Budućnosti u ABA ligi i španski stručnjak traži reakciju od svojih izabranika u Istanbulu.

"Još jedna nedjelja sa duplom rundom, važna utakmica za nas. Želimo da se takmičimo do kraja sezone. Efes ima jako dobar tim sa dokazanim igračima u Evroligi, predvodi ih sjajan trener Pablo Laso", rekao je Penjaroja i dodao:

"Moramo dobro da se pripremimo za utakmicu, moramo da igramo bolju odbranu nego na prošloj utakmici protiv Budućnosti. Moramo da igramo fokusirano i da se borimo do kraja da dobijemo utakmicu", rekao je španski stručnjak.

Košarkaši Partizana su trenutno 14. na tabeli sa skorom 15-20, ali za njih su snovi o doigravanju odavno završeni. Biće to još jedna utakmica za čast, a crno-bijeli su više puta pokazali da im mečevi bez ikakvog rezultatskog pritiska najbolje odgovaraju. Partizan je slavio u prvom susretu ove sezone u Beogradu sa 93:87.

Što se tiče rasporeda do kraja regularnog dijela sezone, beogradski tim dočekuje Žalgiris i Baskoniju.

Bruno Fernando i Braun očekuju težak meč

Košarkaši Partizana Bruno Fernando i Sterlig Braun očekuju dobru utakmicu u Istanbulu i naglašavaju da će biti presudna energija sa kojom izađu na teren.

"Očekujem da budemo takmičarski nastrojeni. Utakmice u ovom dijelu sezone znaju da budu nezgodne. Oni igraju na svom terenu, što im je prednost, ali očekujem da odgovorimo energijom i još jačim intenzitetom. Očekujem dobru utakmicu, još jedna utakmica za nas u kojoj želimo da se dokažemo", rekao je Angolac.

Sličnog razmišljanja je i Sterling Braun. "Očekuje dobru utakmicu, visokog intenziteta, nadmetanje dva tima koja žele pobjedu. Moramo da se vratimo poslije nedavnog poraza. Očekujem da izađemo i budemo agresivni na obe strane terena", rekao je Amerikanac.