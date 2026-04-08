Trener Lejkersa "zaratio" s pola ekipe!

L.A. Lejkersi u ozbiljnom problemu pred nastavak sezone zbog samovolje trenera Džej Džeja Redika.

L.A. Lejkersi su na korak od toga da izgube treće mjesto na tabeli Zapadne konferencije pošto su prethodne noći doživjeli i treći poraz u nizu. Ovoga puta Lejkerse je razbila Oklahoma (123:87) i to u odsustvu povrijeđenih Luke Dončića i Ostina Rivsa, dok u sastavu nije bilo ni Lebrona Džejmsa koga je trener čuvao za neke od lakših utakmica do kraja prvenstva.

JJ Redick benched Vanderbilt after he missed 3 free throws



Jared Vanderbilt was NOT happy and got into it with Redickpic.twitter.com/K7tkBakEU2 — BrickCenter (@BrickCenter_)April 8, 2026



U ostale igrače - Džej Džej Redik kao da ne vjeruje. Gotovo sve je kritikovao poslije utakmice u Los Anđelesu, dok se na samom susretu svađao sa Džaredom Vanderbiltom.

"To je samo splet okolnosti. Nije ništa lično usmjereno prema njemu... Mislim da za sve nas, kada smo oslabljeni, moramo da se borimo i kidamo, svi moramo da budemo na istoj talasnoj dužini, da budemo sjajni saigrači i da igramo maksimalno. Zvao sam tajm-aut da ga izvedem iz igre, on je reagovao - za mene je to bila sasvim normalna interakcija", rekao je Džej Džej Redik i time je pokušao da stavi tačku na incident sa Vanderlbiltom.

Prozvao je i Ruija Hačimuru za koga je rekao da "nije radio svoj posao i zato sam ga izveo iz igre", dok je za Ejtona Votsona, za koga se očekivalo da bude veliko pojačanje Lejkersa, samo kratko rekao: "Ne može da uhvati loptu".

Iz svega ovoga djeluje da je Džej Džej Redik "zaratio" sa pola tima Lejkersa i da sada samo svoje zvijezde pokušava da održi srećnima - dok je sada pritisak na "drugopozivcima" da iznesu finiš regularnog dijela sezone. To neće biti lako jer Lejkersi i te kako imaju težak raspored - Golden Stejt, Finiks, pa Jutu.

NBA rezultati 8. april:

Indijana - Minesota 104:124

Vašington - Čikago 98:129

Bruklin - Milvoki 96:90

Toronto - Majami 121:95

Boston - Šarlot 113:102

Nju Orleans - Juta 156:137

Golden Stejt - Sakramento 110:105

L.A. Klipersi - Dalas 116:103

L.A. Lejkers - Oklahoma 87:123

Finiks - Hjuston 105:119







Standings provided by Sofascore

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:19 Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

