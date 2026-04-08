Trener Lejkersa "zaratio" s pola ekipe!

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
L.A. Lejkersi u ozbiljnom problemu pred nastavak sezone zbog samovolje trenera Džej Džeja Redika.

L.A. Lejkersi su na korak od toga da izgube treće mjesto na tabeli Zapadne konferencije pošto su prethodne noći doživjeli i treći poraz u nizu. Ovoga puta Lejkerse je razbila Oklahoma (123:87) i to u odsustvu povrijeđenih Luke Dončića i Ostina Rivsa, dok u sastavu nije bilo ni Lebrona Džejmsa koga je trener čuvao za neke od lakših utakmica do kraja prvenstva.


U ostale igrače - Džej Džej Redik kao da ne vjeruje. Gotovo sve je kritikovao poslije utakmice u Los Anđelesu, dok se na samom susretu svađao sa Džaredom Vanderbiltom.

"To je samo splet okolnosti. Nije ništa lično usmjereno prema njemu... Mislim da za sve nas, kada smo oslabljeni, moramo da se borimo i kidamo, svi moramo da budemo na istoj talasnoj dužini, da budemo sjajni saigrači i da igramo maksimalno. Zvao sam tajm-aut da ga izvedem iz igre, on je reagovao - za mene je to bila sasvim normalna interakcija", rekao je Džej Džej Redik i time je pokušao da stavi tačku na incident sa Vanderlbiltom.

Prozvao je i Ruija Hačimuru za koga je rekao da "nije radio svoj posao i zato sam ga izveo iz igre", dok je za Ejtona Votsona, za koga se očekivalo da bude veliko pojačanje Lejkersa, samo kratko rekao: "Ne može da uhvati loptu".

Iz svega ovoga djeluje da je Džej Džej Redik "zaratio" sa pola tima Lejkersa i da sada samo svoje zvijezde pokušava da održi srećnima - dok je sada pritisak na "drugopozivcima" da iznesu finiš regularnog dijela sezone. To neće biti lako jer Lejkersi i te kako imaju težak raspored - Golden Stejt, Finiks, pa Jutu.

NBA rezultati 8. april:

  • Indijana - Minesota 104:124
  • Vašington - Čikago 98:129
  • Bruklin - Milvoki 96:90
  • Toronto - Majami 121:95
  • Boston - Šarlot 113:102
  • Nju Orleans - Juta 156:137
  • Golden Stejt - Sakramento 110:105
  • L.A. Klipersi - Dalas 116:103
  • L.A. Lejkers - Oklahoma 87:123
  • Finiks - Hjuston 105:119



Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću
