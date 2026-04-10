Evroliga zakazala ključni sastanak: Tri kluba su na udaru, evo ko je tražio nove licence

Evroliga je zakazala jedan od ključnih sastanaka koji će se održati 14. aprila. Na njemu će glavna tema biti budućnost takmičenja, pregovori koji se vode sa NBA ligom i planovi i ciljevi za sve što je čeka. Jedna od tema tom prilikom biće i licence.
Tri kluba još uvijek nisu potpisala višegodišnje ugovore sa Evroligom - Real Madrid, Fenerbahče i Asvel i od njih će se tražiti odluka u vezi sa tim. Uz to će čelnici takmičenja razmatrati i kojim timovima da daju višegodišnju licencu.
Crvena zvezda i Partizan već su dobili trogodišnju licencu i o njima se ovog puta neće pregovarati. Ali, tu su neki drugi timovi koji žele slične povlastice. Prema informacijama "Jurohupsa" Pariz i Hapoel Tel Aviv su među timovima koji traže višegodišnju licencu. Pored njih su se javili i Bešiktaš, PAOK, Napoli i Hapoel Jerusalim.
Bešktaš je na korak do ulaska u Evroligu pošto će u finalu Evrokupa igrati sa Burgom, dok je PAOK doveo Andreu Trinkijerija za trenera i ima velike ambicije.